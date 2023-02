Linkek • Legjobb Magyar Kaszinók Kapcsolatok • Lady GaGa • Madonna • P. Diddy • Justin Timberlake • Elton John • Jon Bon Jovi • Ringo Starr • Ozzy Osbourne • 50 Cent Top 10 zenész, akik lelkes szerencsejátékosok Számos olyan ismert zenész van, akik szeretnek aktívan részt venni a szerencsejátékokban. Olvasd el, hogy kik ők, és hogy melyek a kedvenc játékaik! Az online szerencsejáték egyre inkább elterjed, és egyre többen választják ezt a tevékenységet hobbiként. Ez nem is csoda, hiszen az online játékok rendkívül nagy rugalmasságot biztosítanak a játékosok számára. A technológiai fejlődésnek köszönhetően eljutottunk oda, hogy bárhol és bármikor lehet játszani. Ehhez pedig csak egy laptopra vagy telefonra van szükség, illetve megbízható internet kapcsolatra. Ha pedig kiválasztottad a számodra megfelelő szolgáltatót a legjobbmagyarkaszinok.com oldalon, akkor már semmi nem állhat az utadba, hogy időnként elővedd a kedvenc játékaidat. Ha pedig valaki egy igazán izgalmas élményre vágyik valaki, akkor akár egy hagyományos szárazföldi kaszinóba is ellátogathat. Csakúgy, mint számtalan zenész is teszi, akikről köztudott, hogy a szerencsejáték is megtalálható a hobbijaik között. Sokan nem is gondolnák, hogy mennyi ismert zenész választja a kikapcsolódásnak ezt a formáját. A hírességek között sokan vannak, akik a hagyományos, szárazföldi kaszinókat választják. Emellett többen vannak olyanok is, akik előnyben részesítik az online kaszinók nyújtotta névtelenséget és könnyű elérhetőséget. Az alábbiakban megnézzük, hogy kik azok, akikkel egy-egy kaszinóban akár össze is lehet futni, hiszen időnként meglátogatják ezeket az intézményeket. Madonna

Madonna az az énekes, akit egészen biztosan nem kell senki számára bemutatni, hiszen számos dala vezette a sikerlistákat világszerte az elmúlt évtizedekben. Azt már kevesen tudják, hogy nemcsak a zene, de a szerencsejátékok is a kedvencei közé tartoznak. Annyira, hogy hosszú ideje, egészen pontosan az 1980-as évek közepe óta minden évben legalább egyszer ellátogat Las Vegasba, és felkeresi a híres kaszinókat. Madonna inkább azokat a játékokat kedveli, amelyek esetében a stratégia is szerepet kap, így sokszor megfordul a póker-, illetve a blackjack asztaloknál. Emellett az is köztudott az énekesnőről, hogy az online szerencsejátékokat is szokta használni. Lady Gaga

Lady Gaga személyében egy újabb sikeres énekesnő került fel a szerencsejátékokat kedvelő zenészek listájára. Ő szintén a kártyajátékokat, leginkább a blackjacket és a pókert részesíti előnyben. Annyira, hogy időnként Las Vegas kaszinóban is megfordul annak érdekében, hogy ennek a hobbijának hódoljon. Sőt, az sem kizárt, hogy az énekesnő Poker Face című dalát is a szerencsejáték kalandok ihlették. Jay Z

Az amerikai rapperről köztudott, hogy rajong a szerencsejátékok iránt. Éppen ezért, akárcsak a lista előző szereplői, viszonylag gyakran megfordul Las Vegas kaszinóiban. Amellett, hogy kedveli a különféle asztali játékokat a póker az, ami igazán közel áll hozzá. Sőt, Jay Z-ről az a tény is ismert, hogy időnként online kaszinó oldalakon is játszik. Saját állítása szerint azért, mivel ez egy nagyon jó módja annak, hogy egy hosszú napot követően kikapcsolódjon, és elfeledkezzen a mindennapokat átszövő stresszről.

P. Diddy

P. Diddy egy igazán szenvedélyes szerencsejátékosként ismert. A kaszinójátékok számos formáját kedveli, köztük a rulettet, a nyerőgépeket, és a craps-t is. Sőt, arról is jól ismert, hogy időnként a barátai számra is szervez szerencsejáték bajnokságokat. A rapper a szerencsejáték minden formáját kedveli, így a hagyományos és az online kaszinókban is meg szokott fordulni. Justin Timberlake

Justin Timberlake-kel kapcsolatban jól ismert tény, hogy szeret pókerezni, ráadásul egészen ügyes játékosnak is számít. Annyira, hogy időnként egy-egy póker versenyen is részt vesz. Állítása szerint ez számára egy hobbi, amely segít neki abban, hogy rendszerezze a gondolatait. Ha pedig éppen nem szeretne reflektorfénybe kerülni, akkor az online kaszinók játékait választja. Elton John

Elton John általában nem veri nagy dobra, hogy mennyire kedveli a szerencsejátékokat. Ezzel együtt tudni lehet róla azt, hogy rajong a pókerért. A legtöbb esetben azonban a barátaival szokott játszani. Emellett azonban időnként az is előfordul, hogy ellátogat egy kaszinóba. A legtöbbször Las Vegasban lehet vele találkozni, de néha Curacao vagy éppen Makaó egy-egy kaszinóját is felkeresi. Jon Bon Jovi

Bon Jovi azon ismert zenészek közé tartozik, aki inkább kerüli a nyilvánosságot, amikor szerencsejátékokról van szó. Éppen ezért ritkán fordul elő, hogy ellátogat egy szárazföldi kaszinóba. Az információk alapján azonban annál gyakrabban nyitja meg az online kaszinók oldalait, ahol a nyerőgépek és az élő osztós kaszinó játékok a kedvencei. Ezt a tevékenységét azonban inkább privát hobbiként kezeli, és viszonylag kevés információt tesz közzé róla. Ringo Starr

Ringo Starr, a jól ismert zenész szintén ismert arról, hogy kedveli a kaszinó játékokat. Sőt, a korát meghazudtoló módon rendszeresen ellátogat a szárazföldi kaszinókba is. Itt leginkább az olyan asztali játékokat részesíti előnyben, mint a rulett, de időnként egy-egy nyerőgépet is megpörget, sőt, akár a póker asztaloknál is meg lehet találni. Ozzy Osbourne

Sokak számára talán meglepő tény, hogy Ozzy Osbourne is rajong a szerencsejátékokért. A zenész azonban leginkább a hagyományos szerencsejátékokat kedveli, így gyakran megjelenik különböző szerencsejáték klubokban. Itt pedig inkább azokat a játékokat kedveli, amelyek a szerencsén alapulnak. Így sokszor választja a rulettet, illetve a nyerőgépeket is. Emellett az is előfordul, hogy privát szerencsejáték partikon is részt vesz. Noha köztudott róla, hogy a sportfogadásokat sem veti meg, a kaszinó játékok mégis közelebb állnak hozzá. 50 Cent

Végül pedig egy újabb jól ismert rapper került fel a listára. 50 Cent közismerten nagy szerencsejátékosnak számít. Különösen ismert arról, hogy hatalmas összegű sportfogadásokat köt. Többször is előfordult, hogy több százezer dollárnak megfelelő összeggel játszott. Sőt, az is ismert róla, hogy rengeteg pénzt veszített már ezzel a tevékenységével. A sportfogadások mellett azonban néhány kaszinó játék is a kedvencei közé tartozik. Leginkább a blackjacket kedveli. Sőt, ez a játék annyira közel áll hozzá, hogy még a saját blackjack játékát is elindította a Facebookon, amelynek a 50 Cent Blackjack nevet adta. Emellett az is ismert róla, hogy időnként a lottójátékokban is részt vesz. (X) [2023.01.31.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gabriella szolgáltatás [2023.02.01.]

gazda szolgáltatás [2023.01.30.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu