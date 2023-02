Képgalériák • Kelemen Kabátban koncert az Akváriumban Megnéztük a Kelemen Kabátban koncertjét az Akváriumban - képekkel A Józsi című album bemutatóján – a régi nagy slágerek mellett – egy kivételével az összes új dal elhangzott élőben az Akvárium Nagyhallban. A koncertet Jumodaddy DJ szettje vezette be, ami üdítő változatosság: lassan nem is emlékszem, mikor voltunk olyan koncerten, amit nem DJ Dominique melegített be. Kezdésre nagyjából megtelt a terem. Bánki Beni konferálta fel a koncertet az alkalomra írt, Kelemen Kabátban dalszövegekből összeállított versével. Az esemény alapvetően a Józsi című album bemutatója volt, de a változatosság kedvéért a régi és új dalok felváltva következtek egymás után: a buli Az elmúlt húsz évvel (Józsi) kezdődött, az Áll a bállal és az Útonnal folytatódott, aztán Megrepedt a jég (Józsi), Kicsi rigó és így tovább. Horváth Boldi egy interjúban korábban elmondta, hogy aggódik, hogy sikerül majd az új dalok előadása, hiszen most fogják először eljátszani őket élőben. Tény, hogy a dalszövegeket néha puskáznia kellett a színpadra leragasztott papírokról, de a műsor ezzel együtt is lényegében hibátlan volt, vagy ha voltak is hibák, nekem nem tűntek fel. Az új dalok jól illeszkedtek a régiekhez, az egésznek egységes stílusa volt. Sajnos Boldi viszont szinte egyáltalán nem, vagy csak röviden konferálta fel a dalokat, általában csak következtek megállás nélkül egymás után. Ez itt a saját közönségük volt, egy új album bemutatója, első alkalommal lehetett volna sztorizni az új dalokról, ha már a legtöbb az ő személyes élményeiről, gondolatairól szól. Az egyik legnagyobb rejtély például, hogy a címadó Józsi kicsoda és miért róla nevezték el az albumot. A koncert egy pontján Boldi be is konferálta Józsit személyesen! Vártam, hogy végre fény derül a rejtélyre, de Józsi csak gyorsan meghajolt a színpadon, majd kiment anélkül, hogy megtudtuk volna, valójában ki is ő. Voltak sztárvendégek is, Szabó Ádámmal együtt énekelték el a Meglocsolnálak című dalt, a Hősökkel, hogy Ez még az ördögé, a ráadást pedig ismét Bánki Beni konferálta fel. A ráadásba is jutott Józsi-dal (az Oroszlán), majd a Végtelen következett, végül Eckü közreműködésével a Maradjatok gyerekek előadásával ért véget a koncert. A műsor szuper volt, romantikus, bulis és szórakoztató, csak konferálások hiányában rövid, mindössze 1 óra 15 perc alatt lepörgött az egész. Az új album dalait a rajongók már most kívülről tudták, el sem tudom képzelni, melyiket veszik majd ki egy szűkebb koncertműsor kedvéért. Gondolom a soron következő koncerteken kiderül majd, az időpontokért kövessétek őket a Facebookon (https://www.facebook.com/kelemenkabatban). Az Akváriumban is folytatódik az évad, mások mellett még februárban lesz godfather, Krúbi külön koncertet ad lányoknak és fiúknak, lesz KFT, március elején T. Danny duplázik, Manuel koncertjére már elfogyott a jegy, lesz Magyashegyi Underground és így tovább, bővebben lásd a honlapjukon (https://akvariumklub.hu/programok/). Tóth Noémi Kelemen Kabátban koncert az Akváriumban 2023 képekben - klikk a fotóra [2023.02.13.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje teodora szolgáltatás [2023.02.12.]

