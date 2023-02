Művészetek Völgye 2023 - Zenei műfajok sokfélesége várja a látogatókat Július végén rendezik a 32. Művészetek Völgye programsorozatot, ahol mások mellett fellép a Quimby, a Csík zenekar és a Carson Coma is - áll az MTI-hez eljuttatott közleményben. A szervezők azt írják, hogy a július 21. és 30. között megrendezendő művészeti fesztiválnak Kapolcs, Vigántpetend és Taliándörögd ad otthont. Presser Gábor és Karácsony János a Csík zenekarral lép színpadra, A Dal a miénk 2.0: Új dalokkal újratöltve című műsort láthatja majd a közönség.



A fellépők között lesz a tizedik születésnapját ünneplő Bagossy Brothers Company, a Punnany Massif, a Cirque du Tókertben lép fel Zorán, hallhatja a közönség a Carson Coma és a Bëlga koncertjét is.



A Panoráma Színpadon ad koncertet az Auveroir., a Blahalouisiana, a Bohemian Betyars, a Budapest Bár, a Csaknekedkislány, az Elefánt, az Esti Kornél, az Irie Maffia, a Hiperkarma, a Margaret Island, a Lóci Játszik és a Vad Fruttik. A könnyűzene mellett a jazz, a folk, a klasszikus-, a komoly- és a világzene is helyet kap. Harcsa Veronika a róla elnevezett udvarban az Analog Balatonnal, Barkóczi Noémivel, Ester Wiesnerovaval, a Modern Art Orcheastraval, a Jazzbois-val, a Karaván Famíliával és Gyémánt Bálinttal ad közös koncertet.



A korábbinál nagyobb nézőtérrel, a legfrissebb hazai előadókkal készül a taliándörögdi Lőtér, ahol mások mellett a Mörk, a Hundred Sins, a 4S Street, a Cloud9+, a Random Trip és a harmincadik születésnapját ünneplő Anima Sound System zenéjét hallgathatják meg az érdeklődők. A Kaláka Udvarban a Sebő-együttes, Ferenczi György és a Rackajam, a Rutkai Bori banda, Wolf Kati, Gryllus Vilmos, a Kaláka és Lackfi János lép közönség elé. A Világzene Udvarban pedig a Góbé, a Kerekes Band, Palya Bea, a Cimbaliband, a Besh o droM és a Los Orangutanes ad koncertet. MTI [2023.02.13.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje teodora szolgáltatás [2023.02.12.]

Hirdetés leírása szolgáltatás [2023.02.11.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu