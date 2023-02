Március 5-ig tart nyitva a Yoko Ono-kiállítás Budapesten A nagy érdeklődésre való tekintettel meghosszabbítja A háborúnak vége! Ha te is akarod - Tribute to Yoko Ono című kiállítást a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM); a neves képzőművész és békeaktivista több mint 30 munkáját bemutató tárlat március 5-ig lesz látogatható - tájékoztatta az intézmény az MTI-t hétfőn. A MNM közlése szerint a békevágy és a béke témájához kapcsolódó műveket bemutató rendhagyó tárlatot az Ukrajnában zajló háború motiválta, a kiállítás bevételéből a múzeum a háború kárpátaljai áldozatait támogatja.

A tárlaton látható, a béke mellett kiálló művek gondolkodásra ösztönöznek, illetve aktív közreműködésre is motiválnak. Yoko Ono ennyi műve még sohasem szerepelt együtt Magyarországon - olvasható a tájékoztatóban.



A kiállítás interaktív részein bárki kifejezheti együttérzését, megoszthatja békeüzenetét a Menekülthajó című térben, illetve kitűzheti üzenetét, gondolatát az Én anyukám gyönyörű című falon.



A múzeum előterében látható Kívánságfa a békéért című installációra a látogatók békével kapcsolatos kívánságaikat, üzeneteiket helyezhetik el, jegyváltás nélkül is. A fára felakasztott üzenetek a kiállítás után Izlandra kerülnek, a Képzeld el a békét! elnevezésű torony tövébe, a Kollafjördur-öbölben lévő Videy-szigeten.



Yoko Ono a legismertebb kortárs japán képzőművész, emellett zenész és dalszerző is, aki John Lennon oldalán az avantgárd művészeti élet aktív, meghatározó tagjává vált és a konceptualista művészet iskolateremtő mestere lett - áll a közleményben.



A Yoko Ono-kiállítás keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között tart nyitva. MTI [2023.02.14.]

