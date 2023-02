Elkezdődtek a Ványa bá próbái Március 24-én mutatják be a Thália Télikertben Anton Csehov klasszikusát – Ványa bá címmel –, melynek próbái február 14-én kezdődtek. A 19. század orosz irodalmának, később a világ drámairodalmának egyik meghatározó alakjának Ványa bácsi című drámáját először a moszkvai Művész Színház mutatta be – nagy sikerrel – 1899-ben. A Thália Télikertben a mű Hamvai Kornél fordításában, Kelemen József rendezésében, a címszerepben Görög Lászlóval kerül színpadra. Ványa imádott húgát Alekszánder vette feleségül. Ványa álmát, a tudományos karriert Alekszánder teljesítette be. Ványa dolgozott a családi birtokon, a pénzt Alekszándernek küldte. Ványa szerelmét a megözvegyült Alekszánder vette feleségül. Helyette él ez a másik? A hírre, hogy Alekszánder a házat is eladná a feje fölül, Ványa felkapja a régi revolvert. Két golyó maradt benne… Csehov klasszikusában mindenkinek a boldogtalanságáért Alekszánder a felelős, de Alekszánder még ettől se boldog. Emiatt meg kéne ölni, de ha Ványának félrehord az egész élete, miért éppen a pisztolya ne hordana félre. Közben kiderül, hogy minden orosz végre önmaga lehetne, ha máshol lakna… És szíven üt a felismerés, hogy az orosz szerelem beteljesüléséhez nem elég öt ember. Mai történet, mai színház, mai nyelv – csodálatos szereposztásban. Az előadás szereplői: Görög László, Szabó Győző, Szervét Tibor, Czakó Julianna, Martos Hanga, Molnár Piroska, Csarnóy Zsuzsanna és Bede-Fazekas Szabolcs.



