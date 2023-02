Itt a GPS - Megjelent a Bolyki Tamás Quartet első albuma

A huszonéves zenészek alkotta Bolyki Tamás Quartet elnyerte a Magyar Jazz Szövetség Jazz Combo versenyének fődíját, Bolyki Tamás pedig a legjobb zeneszerző díját 2019-ben. Most hivatalosan is megjelent a Bolyki Tamás Quartet első albuma, a GPS, elkészítéséhez pedig segítségül hívták a mesterséges intelligenciát is. Nézz bele az újdonságba a FRISS-ben!

[2023.02.21.]