Fényesen ragyog a Kowalsky meg a Vega csillaga! Volt ok ünneplésre az Arénában 20 éves jubileumi koncertet adott a Kowalsky meg a Vega a Papp László Sportarénában. 15 ezer ember lelke rezdült egyszerre, ahogy hallgatták és énekelték eufórikus hangulatban a jól ismert dalokat. A zenekar hónapokig készült erre a különleges koncertre, amelyre monumentális látványtechnikát kaptunk. A banda, Szebényi Danival bővülve lépett az Aréna színpadára. Dani 2021-ben kivált a zenekarból, most azonban ünnepi hangulatban tért vissza a csapathoz. Első számként máris az egyik nagy kedvencem: A Lehetetlen nincs-el nyitottak. A látvány nagyon izgalmas volt és mivel én dobolok, külön öröm volt számomra, hogy Sóder a dobok mögött, egy külön emelvényen volt, így jól lehetett látni őt is végig a koncert alatt.



A setlistből hiányoltam a régi dalokat. Legalább 1-1 dal minden nagylemezről sokat hozzátett volna a koncerthez, de ez inkább csak az én személyes vágyálmom. A dalválasztások így is nagyon jók voltak. Ráadásul a megszokottnál többet, összesen 26 dalt hallhattunk a bulin.

Külön élmény volt számomra a Baraka - Áldás rapszódia, mert ezt a számot nem ismertem, annak ellenére, hogy a Kowalsky meg a Vega karrierjét a zenekar megszületése óta követem, hiszen Kowa egy korábbi zenekara a Black Out is a szívem csücske volt. Beszélgettem néhány rajongóval. Őszinte megdöbbenésemre, voltak, akik 11 órát is sorban álltak csak azért, hogy az első sorban állhassanak. Mindenesetre ez a jelenség nekem egyértelműen azt mutatja, hogy a Kowalsky meg a Vega karrierje csúcspontján ragyog. Szívmelengető ezt látni. Szívmelengető látni, hogy mindezt meg lehet csinálni. Kitartással, hittel és tudatossággal minden elérhető. Itt az élő példa, hogy igenis ehet nagyot álmodni és el lehet jutni az Arénába egy teltházas bulival. Eljuthatsz akárhová, ahová csak szeretnél, hiszen csillag vagy Te magad is. Mert amit a legjobban akarsz, amire a legtöbbet gondolsz, azt meg is fogod tudni valósítani. Egyetlen dolog állhat csak az utadba: a félelmeid, saját önkorlátozó hiedelmeid. Számomra ez volt ennek a koncertnek a legfontosabb üzenete. A béke hírnöke volt tizenötezer ember Az Arénában készített felvételekkel debütált szinte néhány nappal a koncert után a zenekar új dala is: Béke címmel, Szebényi Dani zongorakíséretében. A koncerten egyébként Pulius Tamás is vendégeskedett és az új klipben is szerepel. Február 27-én hétfőre már el is hozta a Békét a Kowalsky meg a Vega, közönségük számára. A dal legfontosabb üzenete: “A béke veled kezdődik.” Alkotásterápiás önismereti csoportvezetőként nagyon fontosnak tartom ezt az üzenetet. Ugyanis azt teremted, ami benned van. Amikor lelki békére talál valaki, akkor már nem zsörtölődik, nem bántalmaz másokat verbálisan vagy direkt, nem is játszmázik, nem követelőzik. Nincs már szüksége rá, mert belül harmóniában van önmagával. Megtisztult szamszkáráitól (a nyugati világban: maladaptív sémáitól, mintázataitól). Ez a béke útja, amit egyéni szinten minden embernek érdemes megtennie, elsősorban önmagáért. És hogy mi a különbség a szamszkárák és a karma között? A karma jelentése: cselekedet. A szamszkára a belül megmaradó lenyomat. Szokták még engramoknak is nevezni más vallások, hitrendszerek követői. A lényeg ugyanaz: az ezektől való megtisztulás a béke útja és ezt ez a dal is csodálatosan megmutatja nekünk. A dal a képi világgal tökéletesen összhangban van, különösen az Arénában felvett koncert jelenetekkel, amikor az “Egy világon át” című dalra mindenki világított a telefonjával, fényt adva. Gyönyörű leképezése annak, ahogy egy-egy kicsi csillagból, megformálódik valami nagy, valami egységes, aminek mind a részei vagyunk. A galaxisunk. Ugyanígy teremthetünk egyre jobb és békésebb világot magunkat. Harc helyett öleléssel, fájdalom helyett gyógyítással. Kowa így írt a dalról a megjelenés előtt facebook oldalán: "A dalról előzetesben: Szóval valóban formabontó dal következik röpke 3 percben, hiszen az első olyan alkotás jön hétfő reggel, amelyben a zenekar nem szólaltat meg hangszert, csak kizárólag mindenki énekel (a maga mértékében, de az egész csapat részt vett az acapellában!) Persze mivel Szebényi Danival közös alkotásról van szó, a Dani nem csupán énekel, ő némi zongorakíséretet is hoz majdnem végig… Szóval mivel abszolút nem szokványos dal érkezik hamarosan, úgy éreztem néhány szóban érdemes előzetest írnom róla! Még annyit hozzá: Imádtuk minden pillanatát ennek a rendhagyó munkának!" Márciusban pedig fél év szünet után indul végre a Kowalsky meg a Vega turné. Suri Andi

