Az igazi történeted - Megjelent a Sztárban Sztár Leszek sztárjának első klipje Szirtes Dávidot a Sztárban Sztár Leszek harmadik évadjából ismerhette meg az ország. A fiatal énekes az átalakuló show hatodik helyéig jutott és a kiesése után sem tétlenkedett sokat. „A műsor komoly munkát jelentett, a hétről hétre való felkészülés olyan feszes figyelmet és koncentrációt jelentett, melyet szerettem volna a karrierembe is átemelni. Rögtön a show után megkeresett egy menedzsment, akikkel már a műsor előtt is voltak egyeztetéseim. Az adások ideje alatt is folyamatosan gondolkodtak azon, hogy miként tudnának segíteni majd nekem a folytatásban. Ennek az eredmény lett, hogy összehoztak engem Czinke Mátéval, akinek miután meséltem az életemről megírta az első dalomat, „Az igazi történeted” címmel.” - jegyzi meg Dávid, akinek ez a szerzemény jóval többet jelent, mint „csak” egy bemutatkozás.



„A szöveg gyakorlatilag a gyerekkoromtól a mai időszakig fogja át az életem, mindezt egy dinamikus pop dal köntösében. Nem volt könnyű gyermekkorom és ahogy tizennyolc éves lettem a nevelőszüleimtől elköltözve elkellett kezdenem magamról gondoskodnom. Addig a pillanatig többször próbáltak eltántorítani a zenétől, de én mindig abba kapaszkodtam. Nem adtam fel azt az álmot, hogy majd egyszer a színpadon énekelhessek. Most pedig valóra válik ez az álom.” – teszi hozzá a fiatal énekes.



Dávid első dala közel ötszáz nevezett szerzeményből a Duna csatorna „A Dal 2023” dalválasztó műsorának legjobb negyven dala közé került, így a tehetség márciustól ismét versenybe száll, de ezúttal már a saját arcával.



Fotó credit: Csányi István



A klipet nálunk az elsők között tekintheted meg: [2023.03.10.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Súlyos kölcsönök magánszemélyek között egyéb [2023.03.10.]

hitel ajánlat 72 óra zenekar [2023.03.10.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu