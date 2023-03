Ismét lesz „Varázslat Mesterei Gyerekeknek” rendezvény Hazánk közkedvelt gyermekbűvészei egy színpadon! A programsorozat rendkívül nagy népszerűségnek örvendett az elmúlt évek során, ezért március 18-án ismét két időpontban érkezik a következő szuperprodukció, vadonatúj szereplőkkel! A különleges élményeket kereső családok ismét együtt kapcsolódhatnak ki a Klebersberg Kultúrkúriában, a vendégek látványos mutatványokat és elképesztő trükköket láthatnak. Fellépők: Rolando, Amy bohóc és Varázs Tamás, akinek egy újabb meglepetés karaktere mellett a közkedvelt és minden előadáson látható Bűvész-Varázsló karakter is visszatér. Mindenekelőtt a gyermekeket szórakoztatják a fellépők, de persze a gyermeklelkű felnőtteket is. Varázs Tamás a családok nagy kedvence, sok humorral átitatott előadásai mindig ámulatba ejtik a közönséget. A "Varázslat Mesterei Gyerekeknek" egy nagysikerű eseménysorozat, ahol hazánk legkiválóbb gyerekbűvészei szerepelnek egy színpadon. 3 zseniális gyerekbűvész - 2 szenzációs előadás - 1 felejthetetlen élmény! Szórakoztató, egyedi program az egész családnak! 2023. március 18-án, szombaton tartják a következő előadást, a Klebersberg Kultúrkúriában. - Már az ötödik alkalommal várjuk a családok apraját-nagyját, minden alkalommal vadonatúj fellépőkkel. Bízunk benne, hogy ismét teltházas előadásokkal kápráztathatjuk el a gyerekeket és szüleiket egyaránt. Újra lehet választani a 11.00 órás, illetve a 16.00 órás kezdési időpontokból. Legújabb fellépőink: Rolando bűvész több mint 18 év szakmai tapasztalattal a hazai bűvészélet egyik kulcsfigurája. Műsoraiban a humort ötvözi a kézügyességi bűvészettel és a mentalizmussal. Amy bohóc interaktív műsorával pedig biztos a jókedv, móka és a varázslás - részletezte Barlai Tamás, művésznevén Varázs Tamás. Elmaradhatatlan lehetőségként mindenki vásárolhat bűvészkellékeket az előadás előtt, után és a szünetben is! A program legvégén a jól megszokott módon fényképezkedhetnek a fellépő bűvészekkel. További információ: http://varazslatmesterei.hu/ https://www.jegy.hu/program/a-varazslat-mesterei-gyerekeknek-113985 [2023.03.11.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2023.03.10.]

