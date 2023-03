Képgalériák • Azahriah Aréna 2023 képek Megnéztük Azahriah koncertjét a Papp László Sportarénában - képekkel Azahriah 21 évesen a legfiatalabb előadó, akinek valaha saját koncertje volt az Arénában. Ráadásul telt ház volt - annyi ember érdeklődött iránta, hogy miután elfogytak a jegyek, a Ticketswapen még 2400 ember versenyzett tovább a jegyekért, és ami felkerült, pillanatok alatt elkelt. Este 20:30-kor kezdődött a koncert. A belépéskor, az ellenőrző pontnál egy kis zöld krepp papírt kapott, akinek ülőhelye volt, ennek a célja csak később derült ki. Az előzenekar a Bittó Duó volt. Senki sem tudja, hogy jutott eszébe a szervezőknek, hogy ők legyenek Azahriah előzenekara, de megmondom az őszintét, az ismeretlen szintis-lakodalmas duó egész jó hangulat teremtett. A koncert kezdetekor a kivetítőkön megjelentek az RTL Híradó műsorvezetői, Erős Antónia és Szellő István. Ők konferálták fel az előadót egy vicces hírrel, mintha Azahriah-t elrabolták volna, de a koncert kezdetére szerencsére pont sikerült megszöknie... Azahriah az újonnan megjelent számával kezdett, az Introvertált dallal. A második szám is egy hatalmas sláger volt, a four moods, amit a közönség hangosan énekelt. A harmadik szám egy „kiadatlan” volt, a negyedik pedig a Miafasz, amihez Azahriah annyit fűzött hozzá, hogy „ez a dal kifejezi mostani állapotom” – de hogy ez miért így, nem magyarázta meg. Ezt még két „kiadatlan” követte – most már persze meg lehet hallgatni őket a Tiktokon... A technikai megoldások különlegesek voltak, mivel Azahriah is igazán egyéni előadó, így robot bemondók, különböző hangeffektusok és egyéni hátterek jelentek meg a koncert folyamán. A Figyelj című számnál kellett végül használni a zöld krepp papírokat, amiket a koncert elején kaptunk: a vaku elé kellett tenni őket, így sok kis zöld apró pont töltötte meg az Arénát. A koncert második felében a színpadra lépett Desh is, és ott is maradt a koncert végéig. Az Okari volt az első szám, amit közösen énekeltek el, majd ezt követte a Tisztán iszom, Elbarto, Papa, Pullup és végül a Habibi. A dalok elhangzása után a teljes zenekar elköszönt, megköszönték az estét és lementek a színpadról. De a koncertnek még közel sem volt vége! Az RTL Híradós műsorvezetők most nem a kivetítőn, hanem élőben jelentek meg. Buzdító kiabálással tovább fokozták a közönség hangulatát, majd Azahriah, Desh és a zenekar visszatért és elénekelték az utolsó dalokat: a Kukásautót, a Tevagyazalányt, a Rétet és végül utolsó számként a Mind1-et, amire mind a 15 ezer ember tombolt. Magyarország egyik legfiatalabb és leghíresebb zenésze megtöltötte a teljes Arénát, majd egy hibátlan és egyéni koncertet adott. A közönség még a metróban is a Mind1-et énekelte! Hatalmas gratulációm Azahriának, Deshnek az egész zenekarnak, az egész stábnak! Szatmári Zsófia Megnéztük Azahriah koncertjét a Papp László Sportarénában - klikk a fotóra [2023.03.13.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Gyors hitelre van szüksége? szolgáltatás [2023.03.13.]

Hitelajánlat sürgős egyén között szolgáltatás [2023.03.12.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu