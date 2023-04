Kedden érkezik az olasz paródia metal zenekar Április 4-én immár ötödik nagylemezével tér vissza Budapestre az olasz metal komédiás csapat, a Nanowar Of Steel. Az Analog Music Hallban fellép az olasz Frozen Crown is. Márciusban jelent meg az olasz Nanowar Of Steel Dislike To False Metal című nagylemeze, ami a modern (vagy inkább kortárs) metal zenekarok elé állít görbe tükröt. Szokás szerint frenetikus dalszövegekkel és klipekkel készülnek a srácok, zeneileg azonban jól összerakott és mesterien előadott dalokra számíthatunk tőlük, mint például a Winterstorm in the Night esetén, ahol Madeleine Liljestam (Eleine) bevonásával énekelnek epikus hangvételben a korpáról és a samponokról. Van itt még egészségtudatos, bitcoin kincsre vadászó kalóz-metal, és persze a disco metal sem marad ki. És persze itt van a legújabb heavy metal klip, a Pasadena 1994 is, amiben nem más, mint Joakim Brodén (Sabaton) segít elmesélni 1994 nyarának legnagyobb csatáját, az olasz-brazil vb-döntőt. A turnén szerepel a milánói Frozen Crown, akik szintén új lemezzel érkeznek: a Winterbane a negyedik stúdióalbumuk. A Crowned In Frost című előző lemez sok milliós nézettséget ért el a youtube-on, aminek köszönhetően a csapat a Dragonfroce-szal turnézott 2020-ban. Az új lemez igazi, klasszikus heavy és power metal hangzást mutat, szimfonikus hatásokkal. Federico Mondelli dalszerző-gitáros játékával és Giada „Jade” Etro énekesnő meggyőző hangjával. Az április 4-ei koncerten a 2021-ben megújult felállás, azaz Fabiola „Sheena” Bellomo szólógitáros, Francesco Zof basszusgitáros és Niso Tomasini dobos áll az Analog Music Hall színpadára. a Concerto Music bemutatja: Death To False Tours Tour 2023

2023. április 4.,kedd 19 óra

Budapest, Analog Music Hall

Nanowar Of Steel, Frozen Crown koncertek

Belépő: 6900 Ft

Jegyek [2023.04.02.] Megosztom: