Pótolja fellépését az amerikai gitáros Turnéjának többszöri halasztása után Joe Satriani ősszel ismét útra kelt: a tavalyi amerikai fellépések után áprilisban Európába érkezik. Április 10-én Budapesten, a Barba Negra Red Stage-en is szerepel, ahol a 2022-es, The Elephants of Mars című lemezt is bemutatja. A G3 gitárosturné alapítójaként és a Chickenfoot tagjaként is ismert amerikai zenész, Joe Satriani több mint 10 millió lemezt adott el világszerte, szólóalbumai közül pedig kettő platina és négy aranylemez státuszt ért el. 2020-as, Spaceshifting lemezéhez kapcsolt koncertjeit a járvány miatt el kellett tolni, és mire 2022-ben újraindulhattak a fellépések, Satriani már egy friss lemezt is fel tudott mutatni: a The Elephants of Mars című, instrumentális felvételeket tartalmazó album nagyjából egy éve jelent meg. Ezt Satriani a turnézenészekkel közösen vette fel a lezárások alatt, és a cél az első pillanattól az volt, hogy új szintre emeljék az instrumentális gitár lemez művészeti értékét. Joe szeretett volna eltávolodni a „klasszikus rockzenei hangzástól”, és egy általa létrehozott megálmodott zenei világot megszólaltatni a hangszeren: „Meg akartam mutatni az embereknek, hogy egy instrumentális gitár lemez is sokkal kreatívabb és szórakoztatóbb lehet annál, mint amit sokan gondolnának”. A mostani turnén Kenny Aronoff dobos, Bryan Beller basszusgitáros, és Rai Thistlethwayte billentyűs lép majd fel Joe-val, április 10-én érkeznek a Barba Negra Red Stage-re.

A korábbi időpontokra megváltott jegyek változatlanul érvényesek. a Concerto Music bemutatja: Satriani Earth Tour 2022/2023

2023. április 10., hétfő 19 óra

Budapest, Barba Negra Red Stage

Joe Satriani koncert

Belépő: 12.900 Ft.

Jegyek kaphatók a rock1 és a tixa weboldalon, és a Ticketportal hálózatában. [2023.03.12.] Megosztom: