Ville Valo szíve lelke - Neon Noir Tour 2023

Hét és fél esztendő elteltével 2023 március 4-én, szombaton, újra hazánkban járt „Ville őfensége”, a H.I.M. frontembere - bár szerény véleményem szerint Ő maga (volt) a H.I.M. zenekar is - His Infernal Majesty.

Előre bocsájtom, elfogult leszek. Tizenhét éves korom óta meghatározó top kedvencem, az első pillanattól kezdve, hogy megjelent a „love metal” zenei színtéren – aminek ő maga az alapítója, a fogalom maga Ő, bárki bármit mond, minden hasonló stílusban játszó banda minimum nyomokban HIM-et tartalmaz. Az elmúlt évtizedekben elég sok Ville kópiával találkoztam jómagam is, mert az ember egy jelenség, fény a sötétségben, hogy frappáns legyek. Nem is beszélve róla, hogy eszméletlen intelligens, ami a józan életmódja óta még jobban kirajzolódik egyedi, karakteres, szuggesztív személyiségében. No de a felvezetést követve még egy kis felvezetés. Két részre osztható a H.I.M. tábor, akiknek nagyon, és akiknek nagyon nem tetszik Ville új szóló albuma. Minden vélemény szubjektív, ízlésekről nem vitatkozunk, ez rendben is van. DE!

(Itt, akit a zenetörténet nem érdekel annyira, csak a koncert konkrétan, görgessen lejjebb).

Aki szerint nem olyan, mint a régi H.I.M. lemezek, dalok, nem tudom mit hallgatott eddig (mondjuk sokak szerint az első lemeze - Greatest Lovesongs 666 - volt A HIM, ehhez képest egészen jól teljesített az elmúlt huszonöt évben). Tehát az új szóló lemez (mindamellett, hogy zseniális, de mint említettem elfogult vagyok, de pont ezért nem is tetszene, ha nem minőséget alkotna), minden dalnak megvan a párja egy-egy korábbi 10-15-20 éves H. I.M. albumon, mégis egyedibb, jobban Ville személyiségét tükrözi.

Ezek pedig:

01. Echolocate Your Love - Scared To Death (2009- Screamworks... album)

02. Run Away From The Sun - Katherine Wheel (2009 Screamworks album)

03. Neon Noir - Bleed Well (2007 Venus Doom album)

04. Loveletting - Acoustic Funeral (For Love In Limbo) (2009 Screamworks album)

05. The Foreverlost - Beyond Redemption (2001 Deep Shadows album)/ The Sacrament (2003 Love Metal album)

06. Baby Lacrimarium - Play Dead (2005 Dark Light album)

07. Salute the Sanguine - Heartkiller (2009 Screamworks... album)

08. In Trenodia - Dark Light (2005 Dark Light album)

09. Heartful of Ghosts - The Path (2003 Love Metal album)

10. Saturnine Saturnalia - Love’s Requiem (2003 Love Metal album)

11. Zener Solitaire - ez instrumentális, de ha nagyon akarom, akkor a Love You Like I Do dalt (2001 Deep Shadows album) rá tudom énekelni

12. Vertigo Eyes - In The Nightside Of Eden (2005 Dark Light album )

Zárójel bezárva. MOST JÖN A KONCERT RÉSZ (aki görgetett, idáig görgessen)

Minden létező valaha Magyarországon történt H.I.M. koncerten ott voltam (2000/2001/2002 Sziget), valamint 2014 Budapest Park, 2015 FeZen fesztivál. Soha tisztábban nem hallottam még énekelni Villét, mint most szombat este, eszméletlen hangterjedelme a „dörmögő mélyből a magas fejhangú refrénekig” kristálytisztán szólt.

Ville Valo - Neon Noir Tour 2023 / Kaelan Mikla koncert képekben - klikk a fotóra



Tíz éve tiszta az ember, ő maga beszél erről interjúiban, a vadóc Ville is imádás volt, de immár egy komoly, érett, bölcs embert láthatunk a színpadon.

Az előzenekar az izlandi Kaelan Mikla csapata volt. A zenekar 2013-ban alakult Reykjavíkban, stílusát tekintve a három lány poszt punk /dark wave/ cold wave jegyeket képvisel. Érdekes zene volt, de szerintem más szűkebb környezetbe való, ahol jobban kijön a mondanivalójuk. Ha a Dürerbe visszajönnének, megnézném őket fő bandaként, de szerintem nem vagyok egyedül azzal, hogy hét éve tűkön ülve vártam már vissza Ville Valo őméltóságát és emiatt türelmetlenségem okán, nem tudtam annyira rájuk koncentrálni.

VILLE VALO NEON NOIR 2023 turnéja a 2023 január 13-án (naná, hogy péntek) megjelent szóló albuma köré épül, amit saját maga hangszerelt, kevert, énekelt, készített egymaga a kis házi stúdiójában, Covid idején. Isten tartsa meg jó szokását. Mestermű.

Precízen, tűpontosan kiszámított, hibátlan műsort kaptunk, még három nap elteltével is a hatása alatt vagyok.

Az első dalt az új lemez instrumentális tétele Zener Solitaire (utolsó előtti dal az albumon) vezette fel, majd belecsaptak az Echolocate Your Love című dalba (ami az album nyitótétele is). Ville az első soroknál lépett be szinte takkra kiszámolva a színpadra. A közönség a sikítozás (elkerülhetetlen Ville esetében, tanúsítom, én is többször megtettem koncert közben) és üdvrivalgás egyvelegével az első pillanattól tombolt, a Barba legvégében is egy emberként énekelve. Zseniálisan megtervezve - Ville által of course - a szóló dalokat mindig egy H.I.M. sláger követte és ez így volt végig a koncert folyamán.



Második tétel az egyik legnagyobb sláger a Love Metal albumról a Funeral of Hearts volt, majd miután eltemettük a szerelmet a vért könnyező angyalokkal, következett az új album címadó tétele a Neon Noir. A közönség itt igencsak beindult, ordítva énekelte mindenki még az új dalokat is. Ezután ismét egy klasszik H.I.M. sláger, a millenniumból - ez a dal is huszonhárom éves már, elképesztő, a Razorblade Romance album második slágere a Right Here In My Arms következett.

Újabb új dal Loveletting után a tempósabb Buried Alive By Love - Love Metal album, ez is húsz éves dalocska már - végképp tetőfokára emelte a hangulatot. Itt már hullámzott a közönség rendesen, olyan energiákat mozgatott meg Ville, hogy itt először, de nem utoljára az este folyamán egyszerre énekeltem tombolva és voltam libabőr én is attól a hangtól és szuggesztív átéléssel teli előadástól, amit Ville művelt.

Miután élve elégetett minket a szerelem, új dal következett ismét, In Trenodia, ez az új lemez egy lassabb tétele, Villésen borult, melankolikus stílusban, egyik kedvenc dalom az új lemezről. Ez volt a második ahol libabőröztem a hangjától. Itt megjegyezném, Villét huszonöt év alatt nem láttam ennyit mosolyogni, mint az elmúlt egy évben. Üdvözítő az örömteli mosoly Ville arcán, rendben van, révbe ért úgy érzem (bár nála sose lehet tudni), ráfért már.

Ezután következett minden idők legnagyobb H.I.M. slágere -Join Me In Death (mi más). Egyszerre voltam libabőr attól, hogy majd nyolc év után újra hallom élőben és a közönség extázissá fokozódott lelkesedésétől (magam is beleértve). Ville hangja soha nem szólt még tisztábban ennél a dalnál is. Ezt az új lemez újabb Foreverlast dala követte, ami nekem személyes legnagyobb kedvenc dalom az új lemezéről. Ezt követte a „zorallabb” hangvételű H.I.M. sláger a Kiss Of Dawn, majd az új lemez újabb slágere, Run Away from the Sun és miután elbújtunk a Nap elől soha szebb előadásban hallgathattuk nézhettük meg a When Love And Death Embracet. Gyönyörű fényjátékkal készültek ehhez a dalhoz (is), magam részéről itt könnyekig hatódtam, de a közönség egészén ezt a hangulatot éreztem. Miután kiölelkeztük magunkat a halálos szerelemben, kis szünet következett.

Itt erőteljes Ville Ville Ville skandálásba kezdett a közönség és megjegyezném, hogy nem csak lány sikongatás volt ám az este folyamán, hanem erőteljes férfi üdvrivalgás is. A Heartagram logo, amit kicsit újra gondolt Ville, belecsempészve a monogramját is - imádás - végig különböző színekben pompázott az este folyamán és együtt lüktetett ritmusra a zenével.

A szünet után négy dal következett.

A Soul On Fire H.I.M. dal (Love Metal album), erőteljes dinamikus tempójával még egyszer felspannolta a kedélyeket, majd egy újabb új dal Salute the Sanguine (harmadik kedvencem a lemezről). Ezután a harmadik legnagyobb korai H.I.M. sláger Poison Girl (ennél menőbb vagány énekes látványát, mint Ville ennek a dalnak a klipjében huszonhárom évvel ezelőtt, azóta sem nyújtotta senki). Záró tételként pedig a Saturnine Saturnalia dal szólt kerek ívet adva az estének.

Az este folyamán Ville egyetlen egyszer volt beszédes - tudjuk mennyire szószátyár ugye amúgy is, hogy ironizáljak, szépen komótosan bemutatta a zenekar tagjait, megköszönve, hogy újra itt lehetnek a színpadon. Miután Ville és legénysége levonultak a színpadról, a Heartagram logo piros fehér zöld színekbe öltözött, ez is egészen különlegesen megható pillanata volt az estének.

Remélem, nem kell újabb hét évet várni, hogy Ville megint kiönthesse nekünk a szívét a színpadon és újra eljöjjön hozzánk. Végezetül összefoglalva: ismét szívembe zártam Villét (nem hiába szeretem negyed százada), aki mindig is szívem csücske kedvencem marad, akármit csinál, de ez a mosolygós érett Ville jobb, mint valaha.

Köszönet a Concerto Musicnak hogy újra láthattuk Ville fenségét.



Balázs Adrienn

Fotó: Petró Adri

[2023.03.07.]