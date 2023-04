Kiderült ő lesz a VéNégy Fesztivál 2023 fő zenei fellépője A holland soul díva, Sharon Kovacs lesz az idei VéNégy Fesztivál fő zenei fellépője, mellette a Kraak & Smaak, a Cari Cari, Ina West, a Kill the Dandies! és a Lash & Grey is koncertet ad június 22-től 25-ig Nagymaroson. A jubileumi, tizedik rendezvényre érkező 32 éves Sharon Kovacs eddig egyszer adott Magyarországon koncertet, 2016-ban a Sziget fesztiválon lépett fel sikerrel - közölték a szervezők csütörtökön az MTI-vel.

Az előadó - aki magyar nevelőapja nevét vette fel - zenéje a soul műfajba sorolható. Legnagyobb inspirációi Etta James, Nina Simone és Amy Winehouse voltak, 2015-ben megjelent Shades of Black című debütáló albumára az egész világ felfigyelt. Nagymarosra idei, Child of Sin című anyagával érkezik, a címadó dalban a Rammstein énekesével, Till Lindemannal énekel duettet.



Kovacs mellett szintén Hollandiát képviseli a Glastonbury, valamint a Coachella fesztivált is megjárt Kraak & Smaak, amely a funk, a hiphop, és a soul egyedi ötvözetét játssza. Június 22-én lép színpadra a cseh Kill The Dandies!: a formációt David Lynch filmjeinek világa, a Velvet Underground nyersessége, valamint Lee Hazlewood balladái inspirálták, zenéjükben ötvözik a pszichedeliát, a soult, a hetvenes évek diszkóját és a poszt-punkot.



Szintén a nyitónapon ad koncertet az osztrák Cari Cari. A duót, amelyet Stephanie Louise Widmer és Alexander Köck alkot, Barcelonában, a Primavera Sound Festivalon fedezték fel. Elsősorban indie-rockot játszanak, de szabadon merítenek a különböző zenei stílusokból, saját érzéseiket, vágyaikat, gondolataikat transzformálják át dallamokká. Welcome to Kookoo Island című új albumuk egy vízió arról, milyennek is kellene lennie a világnak.



A június 23-án hallható lengyel énekesnő, Ina West is bátran kísérletezik a különböző zenei stílusokkal; transz-, absztrakt- és dance popot játszik a modern lengyel folk és a dzsessz elemeivel keverve. Koncertjein klasszikus hangszereket - dobokat, szintetizátorokat, hegedűt, basszusgitárt - kombinál táncos bitekkel és nyers vokális harmóniákkal.



A V4-es zenekarok sorát június 24-én a szlovák Lash & Gray zárja. A dzsesszt és soult ötvöző duó Szlovákia mellett Csehországban is elnyerte a legjobb kislemeznek, valamint a legjobb albumnak járó elismerést. Ugyanezen a napon a techno színtér izgalmas figurája, a berlini és londoni klubokat megjárt jordán dj, Badaro szintén fellép a VéNégy-Parton.

A fesztiválon ott lesznek a legnépszerűbb magyar előadók is, köztük az Analog Balaton, a Bagossy Brothers Company, a Bëlga, Beton.Hofi, a Blahalouisiana, a Carson Coma, a Csaknekedkislány, Dzsúdló, a Halott Pénz és az Elefánt. Fellép továbbá Ajsa Luna, Bérczesi Robi és Frenk duója, Co Lee, Dánielfy, Gyuris, OIEE, valamint Saya Noé; a programban a Hangfoglaló Programban résztvevő tehetségek szintén helyet kaptak, köztük a Cataflamingo, a Giliszta, a Grabovszki, a Heavy Brains, a Kacaj, a Mehringer, Sisi, a Slapstick?, Young B!TE, valamint a Young Majré.



A koncerteken túl a 10. Színházi Olimpia keretében színházi és utcaszínházi produkciók, VR Színház, valamint gyermekprogramok teszik teljessé a VéNégy Fesztivál kínálatát.

MTI [2023.04.02.]

