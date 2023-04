A 100 Tagú Cigányzenekar ünnepi koncertre készül Papp László Budapest Sportarénában 2023. április 23-án ad ünnepi koncertet a 100 Tagú Cigányzenekar. A világhírű zenészeket Lendvai Csócsi József fő prímás öleli át. A nagyszabású fellépés vendégfellépői Kökény Attila és zenekara lesznek. Három évvel 35. jubileumi koncertjük után 2023. április 23-án 19:30 órától ismét több ezer ember előtt zenélhetnek a 100 Tagú Cigányzenekar muzsikusai. A világhírű szimfonikus zenekart a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjével is kitüntetett Lendvai Csócsi József fő prímás fogja majd össze a Papp László Budapest Sportarénában. Az ünnep apropója pedig, hogy ez lesz a 35 éves Jubileumi koncertsorozatunk lezáró koncertje. Az est a ‘100 Tagú Cigányzenekar Ünnepi Koncertje’ címet kapta. A hivatalosan is Hungarikumnak számító egyedülálló zenei formáció több mint ezer koncertet adott Afrika, Amerika, Ázsia, Ausztrália, Európa számos városaiban. Koncertjükön komolyzenei - többek között Liszt, Bartók, Kodály, Hubay, Erkel, Brahms, Csajkovszkij, Sarasate, Strauss - művek mellett természetesen felcsendülnek majd ismert népzenei művek, magyar nóták és tradicionális magyar cigánymuzsika is, melyeket különleges és egyedi hangszerelésben tolmácsol a zenekar, előadásmódjában csak a „100 Tagúra” jellemző hangzásvilággal gazdagítva. „Mindig gondosan figyelek a repertoár összeállításakor, hogy magyar és cigány zeneszerzők darabjai legyenek a műsoron, illetve magyaros és cigányos dallamok felhasználásával íródott külföldi zeneszerzők művei is mint például Monti csárdása, Brahms magyar táncai vagy Sarasate cigányosan című műve.”-mondta Beke Farkas Nándor, a 100 Tagú Cigányzenekar elnöke. A 100 Tagú Cigányzenekar a világ legnagyobb Cigányzenekara. A Magyar Örökség Díjat 2000-ben nyerték el, ugyanebben az évben bekerültek a Guinness Rekordok Könyvébe is. A 100 Tagú Cigányzenekar fennállása óta 27 CD, 5 DVD-lemezt jelentetett meg, ebből 5 platina, 9 aranylemez lett.



A nagyszabású fellépés vendégfellépői Kökény Attila és zenekara lesznek. „Kökény Attilát fiatal kora óta ismerem, édesapjával barátságban voltunk, sőt az apósa is jó barátom volt. Attila a mai énekesek egyike, aki nagyon sokrétű, különböző műfajokban tud kiválóan előadni, legyen az magyar vagy cigánynóta, jazz, táncdal, világslágerek…. igazi örömzene lesz a színpadon. Ezért a különleges produkcióért lesz érdemes eljönni a 2023. április 23.-án a Papp László Arénába. Nem fogják megbánni." -mondta Beke Farkas Nándor. Kökény Attila 17 éves kora óta foglalkozik zenéléssel, 20 éve zongorán is játszik. Dalait ő maga írja. Az igazi ismertséget a Megasztár 5 hozta el neki, amibe gyermekei nevezték be: ekkor ő lett 2010 legjobb férfi hangja. 2017. december 6-án bejelentették, hogy a Duna TV Eurovíziós dalválasztó műsorába, A Dal 2018-ba bejutott az Életre kel című dala, melyet Szőke Nikolettával és Szakcsi Lakatos Róberttel közösen adott elő. Nős, három gyermek édesapja és két fiú nagyapja. A 2020-ban elkezdődött Álarcos Énekes című műsorban is szerepet vállalt, mint unikornis. A Sztárban sztár című zenés show-műsor hetedik évadában a zsűri egyik tagja. A legfontosabb színpadi látvány maga a zenekar lesz, monumentális megjelenése és hangzása, mint mindig ezúttal is emlékezetes élményt nyújt. A koncert igazi zenei csemege lesz a rajongók számára" -mondta Guba Gábor a Green Stage Production vezetője. Jegyek online és Tex országos jegyirodáiban [2023.04.17.]

