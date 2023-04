Öltözz rocksztárnak! Rendhagyó vásár pörög április 21-22-én a LoveBug Vintage és a Rock the Planet – zenészek a bolygóvédelemért kampány közös szervezésében a Margit körúti lakásshopban. Közkedvelt zenészeket kértünk meg ugyanis, hogy bocsássák árverésre egy-egy kedvenc ruhadarabjukat – a felajánlott holmikat pedig a LoveBug licitjén akárki megvásárolhatja, így az ikonikus szettek új gazdára, új életre kelhetnek. A cél reméljük egyértelmű: hogy megmutassuk mennyire menő cuccaid lehetnek secondhand vásárolt, vagy éppen cserélt rucikból is. A jelszó természetesen a fenntarthatóság és a környezetvédelem. Résztvevő zenészek: The Carbonfools, Holy Chicks, Jancsovics Máté (BSW, Punnany Massif), Pásztor Anna, The Biebers, Sena, Subsribe Band, Péterfy Bori, Galambos Dorina, Myra Monoka, Pátkai Rozi A bevétellel a Művészetek Völgye zöld udvarát szeretnénk támogatni, ami évről-évre sok száz, a környezetvédelemre nyitott látogatót vonz, és tanít játékosan izgalmasabbnál izgalmasabb vendégei, nemzeti parkok, egyesületek, szervezetek segítségével vigyázni a bolygónkra. Hogyan csaphatsz le a legjobb darabokra? Az esemény napján ( április 21-22 péntek és szombat) offline az üzletben kihelyezett külön sztendereken, de pár darab a Facebook eseményben online mappában is árverésre kerül majd! ) És végül pár szó a szervezőkről: LoveBug Vintage: Hosszú évek óta hivatalos egyedi kincsesbánya a főváros szívében azoknak, akiknek a vintage stílusokért dobban a szívük. Ruhák, kiegészítők, ékszerek de régi bakelit lemezek, könyvek, kerámiák és saját gyártású kabik, táskák is színesítik a repertoárt! Mottónk az elfogadás és a nyitott szív! A Rock the Planet – zenészek a bolygóvédelemért kampány egy 2021 nyarán indult kreatív civil kezdeményezés, amiben zenészek és zeneipari dolgozók mutatják meg különböző izgalmas miniprojectekben, hogy mennyire trendi és könnyen a hétköznapokba illeszthető dolog a környezetvédelem. Építettek már többek között óriás halat a Dunából halászott szemétből az A38 Hajó stábjával, és gyártottak hangszert hulladékból, a Művészetek Völgye fellépőivel. Ötlettáruk egyelőre úgy tűnik, kimeríthetetlen. Facebook esemény [2023.04.20.] Megosztom: