Oszvald Marika születésnapi jutalomjátéka az Erkel Színházban Oszvald Marika 71. születésnapja, és pályafutásának 50. évfordulója alkalmából a Monarchia Operett és a Pesti Broadway Alapítvány különleges operettünneppel lepi meg a Kossuth-díjas érdemes művészt, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagját.

2023. április 30-án az Erkel Színházban Oszvald Marika főszereplése mellett az ő jutalomjátékaként kerül bemutatásra Huszka Jenő és Szilágyi László Sissi a Magyar Királynő c. operettje! Nem mindennapi alkalomnak lehet tanúja az Erkel Színház közönsége a Monarchia Operett társulatának 2023. április 30-i előadásán. A Sissi, a magyar királyné című operett önmagában emlékezetes darab, de Oszvald Marika dupla jutalomjátéka is egyben; a művésznő itt ünnepli születésnapját és az Operett Színháznál töltött pályájának 50. évfordulóját. Az ünnepi alkalom mellé további különleges programelemek színesítik az estét. A produkció után Somogyi Szilárd, Nádasdy-díjas rendező köszönti Oszvald Marikát a színpadon és fontos, az operett műfaját érintő bejelentést tesz,. Peller Károly , Szendy Szilvi és Kerényi Miklós Máté egy személyre szóló dallal lepik meg az ünnepeltet, Oszvald Marika pedig egy ritkaságnak minősülő Huszka számon keresztül még közös daltanulásra is invitálja a nézőket. A Sissi, a magyar királyné a Monarchia Operett előadásában lesz látható. A kétfelvonásos produkció az Osztrák-Magyar monarchia történelmének egyik legizgalmasabb, magyar vonatkozású szerelmi történetét meséli el, ami a volt szabadságharcos gróf Andrássy Gyula és Erzsébet királyné között szövődött a politika viharos időszakában, és aminek a legújabb német filmes Sissi feldogozások is komoly figyelmet szentelnek. Szívből jövő dallamok, bravúros táncok, sok nevetés és komoly gondolatok, gyönyörű korhű jelmezek és érdekes díszletek jellemzik a játékot. A darabban sokak számára ismerős megzenésített Petőfi versek csendülnek föl, (Szeptember végén, Szabadság, szerelem, Szegény magyar nép), illetve ebben a műben hallhatjuk eredeti környezetükben Huszka Jenő olyan közismert dalait, mint a „Délibábos Hortobágyon” és a „Rózsám, viruló kis rózsám” című szerzeményeket. Sissi szerepében Denk Viktóriát láthatjuk, gróf Andrássy Gyula alakját Árvai Dániel kelti életre, a szereplők között találjuk Peller Károlyt és Kerényi Miklós Mátét, míg a dupla jubileumot ünneplő Oszvald Marika az egész játékot bonyolító Waldeck grófnőként kápráztatja el a nagyérdeműt. [2023.04.29.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Hitel és pénzügyi segítség mindenkinek egyéb [2023.04.28.]

gazda szolgáltatás [2023.04.27.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu