Világsztárokat hoz Magyarországra a Jazzfest Budapest A Jazzfest Budapest a műfaj legnagyobbjait hozza el Budapestre. Április 26. és május 17. között a hazai helyszínek széleskörű együttműködésével egymásnak adják majd a színpadokat a hazai és a nemzetközi sztárok, akik 5 kontinens 22 országából érkeznek. Idén először szakmai kurátorok bevonásával, az ő döntéseik alapján állították össze a pontos programot. Olyan világsztárok érkeznek Budapestre, mint Lizz Wright, Avishai Cohen, Stanley Clarke, Simon Phillips, Stacey Kent, Stefano Bollani, Anouar Brahem, Bugge Wesseltoft, Enzo Favata, Paal Nilssen-LOVE. A műfaj hazai kiválóságai is színpadra lépnek, mint Dés László, Dresch Mihály, Oláh Kálmán, Tóth Viktor, Balogh Kálmán, Nagy János Yancha, Kézdy Luca, hogy csak néhányat említünk a rangos névsorból. A szervezői csapat nem titkolt célja, hogy olyan nemzetközi rangú fesztivált hozzon létre, amely a műfaj további jelentős eseményeinek is teret adhat majd a jövőben. „A széleskörű szakmai összefogás eredményeként már indulásakor, 2022-ben a térség egyértelműen a legnagyobb, de az egész kontinensen is a legnagyobbak közé került a JAZZFEST BUDAPEST. 12 helyszínen összesen 64 koncert jött létre, több mint 200 művész részvételével. A fesztivál alatt csodákat élhettünk át közösen, voltak ősbemutatók és voltak különleges zenei találkozások is. 2023-ban folytatjuk a megkezdett utat, és egy olyan fesztivált valósítunk meg, ahol három héten keresztül jóformán egymásnak adják a színpadot a műfaj legnagyobb sztárjai. Nem méretében, hanem minőségében kívánjuk még magasabbra tenni a lécet, mint a tavalyi év során. Épp ezért a program összeállítására egy felkészült és kiváló nemzetközi- és hazai kapcsolatokkal rendelkező kurátori csapatot hoztunk létre, Mózes Tamara, Lukács Miklós, Borbély Mihály, Mogyoró Kornél és Oláh Krisztián zenészek részvételével, ami garantálja, hogy a fesztivál programja igazi minőségi szórakozást nyújtson a műfaj kedvelőinek. Nem titkolt cél, hogy egy nemzetközi rangú fesztivált hozzunk létre, amely eséllyel láthatja vendégül a Herbie Hancock Institute és a UNESCO által 2011-ben alapított Nemzetközi Jazznap gáláját. (Kleb Attila, a fesztivál egyik alapítója, a GetCloser Concerts művészeti vezetője) A fesztivál 22 napja alatt Budapest összesen 10 helyszínén lesznek koncertek, többek között az Erkel Színházban, az Olasz Intézetben, a Zeneakadémián, az Eiffel Műhelyházban, vagy a Fonóban és olyan kisebb, de meghatározó kulturális helyszíneken is, mint a Mixát, Lumen, az iF, vagy a Jedermann. Április 30-án a Nemzetközi Jazznapon belakjuk a Madách teret, ahol egész nap szól majd a jazz, az estét pedig egy alkalmi All Star zenekar koncertjével zárjuk. A kortárs jazz egyik legjobb énekesnője, Lizz Wright koncertje nyitja meg a fesztivált április 26-án az Eiffel Műhelyházban. A legendás művész, aki harmadik alkalommal lép fel Budapesten, úgy képes szintetizálni különböző stílusokat az R&B-től a godspellen át a jazzig, hogy közben mindvégíg megőrzi saját egyéniségét, stílusát. Később ugyanezen a helyszínen Dés László Lukács Miklóssal, Fenyvesi Mártonnal és Dés Andrással alkotott kvarettjének koncertjére kerül sor, akikhez csatlakozik majd egy kis közös zenélésre az utánuk fellépő Nguyen Lé és Gary Husband is, a két extravagáns művész, akiket külön-külön is a fúziós zene megtestesítőinek tartanak. Itt lép majd fel a számos műfajban évtizedek óta aktív, legendás dobos, Simon Phillips is zenekarával, de itt lesz a kiváló norvég jazz-zongorista, Bugge Wesseltoft is. Az arab klasszikus zene nagymestere Anouar Brahem hangszere, az oud finomságát és a modern jazz harmóniáját hozza el Budapestre a Zeneakadémia nagytermébe. A vidám szellemű olasz zongorista -zeneszerző, Stefano Bollani koncertjein szinte megbabonázza hallgatóit, bízunk benne, hogy így lesz ez a budapesti közönséggel is az Olasz Intézet színpadán. Együtt örülhetünk majd a négyszeres Grammy-díjas élő legenda, Stanley Clarke koncertjének is az Erkel Színházban, majd a legendás bőgős, Avishai Cohen érkezik a legújabb triójával, amelyben az izraeli Guy Moskovith zongorázik és honfitársa, a szemtelenül fiatal Roni Kaspi dobol. A fesztivál zárókoncertjére is itt kerül sor, a kiváló amerikai jazzénekes, Stacey Kent a Danubia Zenekar kíséretében varázsolja a színpadra a klasszikus brazil dallamokat, Antonio Carlos Jobim előtt tisztelegve. A Tara Fuki zenjéje az abszolút egyedi és közös improvizációkra épül, két remek csellista különleges találkozása, amelyre a Fonó színpadán kerül sor. A Tara Fuki zenjéje az abszolút egyedi és közös improvizációkra épül, két remek csellista különleges találkozása, amelyre a Fonó színpadán kerül sor. Ugyanitt Jasna Jovicevic rendkívül innovatív, inspiráló kortárs zenéjével is megismerkedhet a közönség a jazz és a világzene határán. Egy különleges esten találkozik három fúvos zseni, Borbély Mihály balkáni zenekara Dresch Mihályt hívta vendégül, de csatlakozik hozzájuk az olasz jazz fenegyereke, Enzo Favata is. A Mixátban többek között hallhatjuk Nico Morelli trióját, akik klasszikus zene és a jazz fúzióján alapuló zenét játszanak. Paal Nilssen-Love Circus nevű projektje a koronavírus járvánnyal kapcsolatos utazási korlátozások következményeként jött létre, ekkor kérte fel az Oslo World Music Festival a művészt, hogy hozzon létre egy új zenekart csak norvég művészekből. A hét egyedi zenei hang így közös zenei ötletek és gondolkodásmódok, valamint a zenei szabadság közös értelmezése köré gyűlt össze, ez lesz hallható most Budapesten is.

