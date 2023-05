Májusban rendezik meg a Gyulai Virágok Fesztiválját Hétvégén ismét megrendezik a Gyulai Virágok Fesztiválját, amelyen hatvan kiállító mutatja be különleges növényeit, kertészethez kapcsolódó termékeit - közölték a szervezők hétfőn. Szászné Várkonyi Adrienn, a város főkertésze elmondta, a kiállítók tíz százaléka először jön el a programra. A legtöbben egynyári virágokat kínálnak, de évelő növényekből, faiskolák termékeiből ugyancsak választhatnak a látogatók, sőt, újdonságként egy gazdabolt is jelen lesz. A szokásoknak megfelelően ezúttal is jelen lesz egy-egy terület specialistája: így tavirózsákkal, rovarevő növényekkel, kaktuszokkal, pozsgásokkal, mediterrán növényekkel és azok szakértőivel is találkozhatnak a látogatók.



Idén is lesznek kiegészítő programok. A gyerekeknek kiírt Az én virágos kertem rajpályázatra beérkezett alkotásokból kiállítás nyílik a művelődési központ árkádjai alatt. Ebben az évben is megtartják a virágkötészeti versenyt, és lesz bonsaibemutató is.

A színpadi programok között lesz mazsorettbemutató, koncertezik a Körös Kvintett, a Gyulai Erkel Ferenc Gyermek fúvószenekar, lesz néptánc és modern tánc, szombaton pedig két nagy koncert is: fellép a Dirty Slippers, este pedig Deák Bill Gyula. Egésznapos kísérő rendezvényként kézműves játszóház várja a legkisebbeket.

Az ingyenesen látogatható fesztiválnak lesz vendégtelepülése, ezúttal Sátoraljaújhelyt ismerhetik meg a látogatók, egyebek mellett bemutatkoznak a település borászai és borkóstoló is lesz.



A részletes programkínálat megtalálható a www.gyulakult.hu oldalon. MTI [2023.05.08.]

