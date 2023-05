Kissé szomorkás, de .... - íme a Nevemet mondod Megérkezett Kófity Henrik debütáló szóló klipje! Szatmárnémetiből indult el kicsivel több, mint egy évtizede Kófity Henrik karrierje, akit a Royal Team oszlopos tagjaként ismerhetett meg a hazai - és a határon túli közönség is. Henryk pályafutása azonban új mérföldkőhöz érkezett, hiszen mindössze néhány napja érkezett meg első, szóló klipje, amely a Nevemet mondod címet kapta. A kissé szomorkás hangulatú popszerzemény könnyen magával ragad és azon kapja magát a hallgató, hogy már Henrikkel énekli a refrént.



A videoklip a maga egyszerűségében reflektál tökéletesen a dalszöveg világához, amelyet Németh Dániel "Kobe" rendezett, akit szintén nem kell senkinek sem bemutatni már a szakmában. Henrik számos terven dolgozik az idei évben, készülnek a szerelmes popdalai és természetesen tavasszal elindultak a fellépései is, zajos sikerrel. Az elmúlt héten zuhogó esőben is szép számú közönség előtt adta elő többek között a Nevemet mondod című újdonságát is, amelyet már sokan együtt is énekeltek a szimpatikus előadóval:

[2023.05.18.]

