Kapcsolódó cikkek • Megvannak a Magyar Mozgókép Díjak jelöltjei • Filmes szakemberekből álló zsűri dönt majd a Magyar Mozgókép Díjakról Ők a Magyar Mozgókép Fesztivál idei életműdíjasai Esztergályos Cecília színésznő, táncművész, Mészáros Márta rendező, Reviczky Gábor színművész, Romwalter Béla (Richy) producer és Ternovszky Béla rajzfilmrendező kiemelkedő pályáját méltatja idén a Magyar Mozgókép Fesztivál életműdíjjal. Az ünnepélyes díjátadóra a Magyar Mozgókép Fesztivál keretében, 2023. június 9-én este Balatonfüreden a Kisfaludy galériában kerül majd sor. A június 7-10. között Veszprémben, Balatonfüreden és Balatonalmádiban megrendezendő legnagyobb hazai filmes mustrán az életműdíjasokhoz kapcsolódóan többek között olyan klasszikusokat láthat majd a közönség, mint a Meteo, az Eltávozott nap vagy a Macskafogó. Az idén 80. születésnapját ünneplő Esztergályos Cecília Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő, táncművész, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. 1960-ban az Állami Balettintézetben végzett mint balettművész, 1968-ban pedig színművész diplomát szerzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. Pályafutását a Thália Színházban kezdte, majd a Nemzeti Színházban, a Veszprémi Petőfi Színházban, a József Attila Színházban volt tag. 1991-től 1999-ig a Família Kft. című sorozat állandó főszereplője volt. 2014-től az Újszínház tagja. Több mint ötvenéves pályafutása során közel kétszáz film- és színházi darabban játszott, köztük olyan emlékezetes alkotásokban, mint az Álmodozások kora, az Ajándék ez a nap, a BUÉK vagy a Boldog születésnapot, Marilyn!. A fesztiválon Monory Mész András ritkán vetített 1989-es Meteo című kultfilmjében és Szabó István Te című felejthetetlen lírai filmetűdjében június 10-én 11 órakor láthatja őt a közönség a veszprémi Hangvillában. Mészáros Márta Kossuth- és Balázs Béla-díjas rendező, a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjével kitüntetett érdemes művész, a Magyar Mozgókép Mestere. 1935-1946 között a Szovjetunióban élt. Szobrászművész apja, Mészáros László a sztálini tisztogatások áldozata lett. Gyerekkorának ezt a fejezetét később a Napló-sorozatában dolgozta fel. Ő az első jelentős magyar női rendező, filmjei többségében is női sorsokat mutatott be. 1975-ben az Örökbefogadásért elnyerte az Arany Medvét a Berlinalén, a keleti blokk művészei közül az elsőként, és egyben az első női rendezőként. A Kilenc hónap és a Napló gyermekeimnek című filmjeit Cannes-ban díjazták, utóbbi nagydíjas lett, a Napló szerelmeimnekért pedig megkapta az Ezüst Medvét. Eltávozott nap című 1968-as filmjét Kovács Katival a főszerepben június 7-én 15 órakor az Expresszóban vetítik. Reviczky Gábor a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész. 1973-ban végezte el a Színház- és Filmművészeti Főiskolát. Friss diplomásként a Kaposvári Csiky Gergely Színháznál helyezkedett el, majd megfordult a debreceni, a miskolci és a kecskeméti társulatoknál is.1979-től 2013-ig, két év megszakítással a Vígszínház tagja volt, 1989-től 1991-ig, majd 2013-tól 2016-ig a budapesti Nemzeti Színház tagjaként dolgozott. Népszerűségét a filmes szerepeinek is köszönheti, emlékezetes alakítást nyújtott többek közt a Zimmer Feriben, a Csinibabában és az Üvegtigris-filmekben, de Robert De Niro, Jack Nicholson vagy Clint Eastwood magyar hangjaként is sokan kedvelik. Három friss filmjével, a Hadik – Hangvilla, június 8-án 20.30-kor, Az énekesnő – Fotonban, június 10-én 15.30-kor –, és Akik hazára voksoltak - Fotonban, június 10-én 21.30-kor - vetítésével tiszteleg előtte a fesztivál. Romwalter Béla (Richy) fővilágosító, producer, a Sparks vállalat alapítója. 1966-ban került a Magyar Televízióhoz világosítóként. Az ott eltöltött 25 év alatt többszáz produkcióban vett részt, dolgozott többek közt Jancsó Miklóssal, Makk Károllyal, Sándor Pállal és Szinetár Miklóssal. 1991-ben az amerikai HBO koprodukciójában készülő Sztálin forgatásán ismerkedett meg az Oscar-díjas Zsigmond Vilmossal. 1992-ben közösen alapították meg a SPARKS céget, amely világítástechnikai szolgáltatásban és kamerakölcsönzésben máig piacvezetőnek számít és immár a fővilágosítók képzésében is részt vesz. A fesztiválon a világhírű operatőr fényképészi munkásságát mutatja be Szakonyi Noémi Veronika Fényképezte Vilmos Zsigmond című filmje, melynek producere Romwalter Béla. Június 9-én 21.15-kor az Expresszóban láthatja a közönség ezt a nagyon ritkán vetített alkotást. Az idén 80 éves Ternovszky Béla Kossuth- és Balázs Béla-díjas rajzfilmrendező, érdemes művész. A filozófia–esztétika szak elvégzése után a Pannónia Filmstúdiónál, később pedig a Filmvállalatnál helyezkedett el. Kezdetben rajzoló volt, majd mozdulattervező és rendező. 1995 és 2005 között a Stúdió II. Kft. egyik tulajdonosa és rendezője is. Első saját rövidfilmje – mely a június 10-én 20 órakor Balatonalmádiban a Wesselényi Strandon a Tartsunk kutyáttal együtt fesztiválon is látható lesz -, a Modern edzésmódszerek számos hazai és nemzetközi fesztiváldíjat nyert. Olyan közkedvelt sorozatok fűződnek a nevéhez, mint a Mézga család, a Kérem a következőt! és a Gusztáv, de ő rendezte a kultikus Macskafogót is, amelyet világszerte nagy sikerrel vetítettek és most a fesztiválozók is újra megtekinthetik nagyvásznon. A Magyar Mozgókép Fesztivál a magyar film ünnepe a csodálatos Veszprém-Balaton régióban, különleges élmény a közönségnek és pezsgő találkozó a magyar filmeseknek. Idén június 7-10. között a legújabb magyar alkotásokkal, izgalmas sztárokkal, felejthetetlen moziélménnyekkel várja a közönséget Veszprémben, Balatonfüreden és Balatonalmádiban a mozikban és szabadtéri vetítéseken a hűs, balatoni estében. [2023.05.22.]

