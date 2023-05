Megvannak a Magyar Mozgókép Díjak jelöltjei Immár publikus, hogy a Magyar Mozgókép Díj előzsűri bizottsága kategóriánként melyik 5 alkotást és alkotót jelöli 2023-ben a Magyar Mozgókép Díjakra. Az almafa virága, a Blokád, a Hat hét, a Larry és a Magasságok és mélységek versenyeznek a legjobb nagyjátékfilm kategóriában. Bernáth Szilárd, Csoma Sándor, Kerékgyártó Yvonne, Szakonyi Noémi Veronika és Tősér Ádám a legjobb rendező díj öt nevezettje, Bánovits Vivianne-t, Csonka Esztert, Pál Emőkét, Román Katalint és Stork Natasát jelölték a legjobb női főszereplő kategóriában, míg Mészáros Máté, Seress Zoltán, Trill Zsolt, ifj. Vidnyánszky Attila és Vilmányi Benett közül kerül majd ki a legjobb férfi főszereplő, a legjobb elsőfilmesnek járó díj sorsa pedig Baranyi Benő, Bernáth Szilárd, Csoma Sándor, Szakonyi Noémi Veronika és Tősér Ádám között dől majd el. Az ünnepélyes díjátadóra június 10-én a Nemzeti Filmintézet és a Veszprém-Balaton 2023 – Európa Kulturális Fővárosa program által közösen szervezett Magyar Mozgókép Fesztiválon kerül sor, ahol a nagyközönség is láthatja majd a jelölt filmeket. Idén közel kétszáz alkotást nevezetek az alkotók hét kategóriában - játékfilm, tévéfilm, kisjátékfilm, animációs film, egészestés dokumentumfilm, rövid dokumentumfilm, és tévésorozat - a legrangosabb magyar filmes mustrára. Immár publikus, hogy az EKF, az NFI, és a MFA kategóriánkénti szakmai delegáltjaiból álló előzsűri kategóriánként melyik 5 alkotást és alkotót jelöli 2023-ben a Magyar Mozgókép Díjakra. A Magyar Mozgókép Díj (2014-2020 között Magyar Filmdíj) Magyarország 2014-ben alapított legrangosabb, évente odaítélt filmművészeti díja, melyet műfaji és alkotói kategóriákban a megelőző év legjobbnak tartott filmjeinek és készítőiknek ítélnek oda. A legjobb nagyjátékfilm kategóriában idén Az almafa virága, a Blokád, a Hat hét, a Larry és a Magasságok és mélységek versenyeznek. A legjobb rendező díj öt nevezettje Bernáth Szilárd a Larry, Csoma Sándor a Magasságok és mélységek, Kerékgyártó Yvonne az Együtt kezdtük, Szakonyi Noémi Veronika a Hat hét és Tősér Ádám a Blokád című alkotásáért. A legjobb elsőfilmesnek járó díj sorsa Baranyi Benő (Zanox-Kockázatok és mellékhatások), Bernáth Szilárd (Larry), Csoma Sándor (Magasságok és mélységek), Szakonyi Noémi Veronika (Hat hét) és Tősér Ádám (Blokád) között dől majd el. A legjobb női főszereplő kategóriában Bánovits Vivianne-t Az énekesnő, Csonka Esztert a Szelíd, Pál Emőkét a Magasságok és mélységek, Román Katalint a Hat hét és Stork Natasát a Veszélyes lehet a fagyi című filmben nyújtott alakításáért. A legjobb férfi főszereplő kategóriában Mészáros Máté (Nyugati nyaralás), Seress Zoltán (Blokád), Trill Zsolt (Magasságok és mélységek), ifj. Vidnyánszky Attila (Blokád) és Vilmányi Benett (Larry) közül kerül majd ki a győztes. Az operatőrök között Nagy András (Blokád), Tóth Levente (Magasságok és mélységek), Győri Márk (Hétköznapi kudarcok), Fecske Flóra és Vecsernyés János (Béke -A nemzetek felett) és Dévényi Zoltán (Hat hét) versenyez majd. A legjobb tévéfilmnek járó díj jelöltjei Dombrovszky Linda A helység kalapácsa, Vitézy László Az énekesnő, Szűcs Gábor Kék, kék, kék, Iványi Marcell Örök hűség és Paczolay Béla Pacsirta című alkotása. A legjobb egészestés dokumentumfilm kategóriában A döntés (Vízkeleti Márton-Ugrin Julianna), az Aki legyőzte az időt – Keleti Ágnes (Oláh Kata), A kinematográfus (Medvigy Gábor-Bollók Csaba), a Béke - A nemzetek felett (Tősér Ádám) és a Szabadító (Hajnal Gergely) jutottak a versenybe. A legjobb rövid dokumentumfilmek közül Az Aranyvonat legendája (Szász Attila), A maga természete szerint (Ugron Zsolna, Szebeni Zsuzsanna, Bertha Lívia), A moszkvai fogoly (Pajer Róbert), az Olimpiai álom Erdélyben (Szarka Nóra) és az Örököse a nemzet (Novák Emil) lesznek versenyben. A legjobb kisjátékfilm öt jelöltje az Affrikáta (Gyimesi Anna), a Café Marilyn (Reszeli Soós András), a Pragma (Szelestey Bianka), a Sose lesz vége (Somossy Barbara) és a Vigyél el (Oláh Kata). A legjobb animációs film kategóriában a Cigánymesék-Valaha madarak voltunk (Horváth Mária), az Intermission (Bucsi Réka), a Műanyag égbolt (Bánóczky Tibor-Szabó Sarolta), a Toldi (Jankovics Marcell-Csákovics Lajos) és a Városi legendák (Glaser Kati) című filmek szállnak majd versenybe. A legjobb tévésorozat kategóriában A besúgó (Szentgyörgyi Bálint-Mátyássy Áron-Miklauzic Bence), A Király (Zomborácz Virág-Kovács István-Kovács Dániel Richárd), az Aranybulla (Kriskó László), az Elveszett idők (Nagy István) és a Hazatalálsz (Mátyássy Áron, Hajmási Péter, Bánovits Ottó, Kubinszky Péter, Buday Balázs) közül kerül majd ki a győztes. A jelöltek teljes listája alant olvasható. Idén öt fős szakmai zsűri díjazza a versenyben lévő filmeket és alkotóikat a Magyar Mozgókép Díjakkal. A zsűri elnöke Koltai Lajos a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Balázs Béla-díjas és érdemes művész, világhírű operatőr, rendező. A zsűri további tagjai Bakos Katalin szerkesztő-rendező, televíziós szakember, Dobó Kata színész-rendező, Pesti Ákos filmproducer, filmgyártási szakember és Vecsernyés János Balázs Béla-díjas rendező-operatőr. Az ünnepélyes díjátadóra június 10-én a Magyar Mozgókép Fesztiválon kerül sor, ahol 20 kategóriában adják át a legjobbaknak a Magyar Mozgókép Díjakat. Idén június 7-10. között rendezik meg a Magyar Mozgókép Fesztivált, ahol a legfrissebb magyar filmeket láthatja a közönség. A hard core rajongók május 15-éig válthatnak early bird bérletet és lesz diák, nyugdíjas, valamint helyi kedvezmény is. A Magyar Mozgókép Fesztivál a magyar film ünnepe a csodálatos Veszprém-Balaton régióban, különleges élmény a közönségnek és pezsgő találkozó a magyar filmeseknek. A legújabb magyar alkotások premierjével, izgalmas sztárokkal, felejthetetlen moziélménnyekkel várunk Veszprémben, Balatonfüreden és Balatonalmádiban a mozikban és szabadtéri vetítéseken a hűs, balatoni estében. Magyar Mozgókép Fesztivál 2023 - Jelöltek Legjobb játékfilm Magasságok és mélységek (Csoma Sándor) Hat hét (Szakonyi Noémi Veronika) Blokád (Tősér Ádám) Larry (Bernáth Szilárd) Az almafa virága (Szűcs Dóra) Legjobb egészestés dokumentumfilm Aki legyőzte az időt – Keleti Ágnes (Oláh Kata) A kinematográfus (Medvigy Gábor-Bollók Csaba) Béke - A nemzetek felett (Tősér Ádám) Szabadító (Hajnal Gergely) A döntés (Vízkeleti Márton-Ugrin Julianna) Legjobb rövid dokumentumfilm Az Aranyvonat legendája (Szász Attila) Örököse a nemzet (Novák Emil) A maga természete szerint (Ugron Zsolna, Szebeni Zsuzsanna, Bertha Lívia) A moszkvai fogoly (Pajer Róbert) Olimpiai álom Erdélyben (Szarka Nóra) Legjobb animációs film Városi legendák (Glaser Kati) Toldi (Jankovics Marcell-Csákovics Lajos) Intermission (Bucsi Réka) Műanyag égbolt (Bánóczky Tibor-Szabó Sarolta) Cigánymesék-Valaha madarak voltunk (Horváth Mária) Legjobb kisjátékfilm Pragma (Szelestey Bianka) Sose lesz vége (Somossy Barbara) Affrikáta (Gyimesi Anna) Café Marylin (Reszeli Soós András) Vigyél el (Oláh Kata) Legjobb tévéfilm Az énekesnő (Vitézy László) Örök hűség (Iványi Marcell) Pacsirta (Paczolay Béla) A helység kalapácsa (Dombrovszky Linda) Kék, kék, kék (Szűcs Gábor) Legjobb tévésorozat A Király (Zomborácz Virág-Kovács István-Kovács Dániel Richárd) A besúgó (Szentgyörgyi Bálint-Mátyássy Áron-Miklauzic Bence) Elveszett idők (Nagy István) Aranybulla (Kriskó László) Hazatalálsz (Mátyássy Áron, Hajmási Péter, Bánovits Ottó, Kubinszky Péter, Buday Balázs) Legjobb elsőfilm Hat hét (Szakonyi Noémi Veronika) Magasságok és mélységek (Csoma Sándor) Zanox-Kockázatok és mellékhatások (Baranyi Benő) Larry (Bernáth Szilárd) Blokád (Tősér Ádám) EGYÉNI ALKOTÓI KATEGÓRIÁK Legjobb rendező Csoma Sándor (Magasságok és mélységek) Szakonyi Noémi Veronika (Hat hét) Bernáth Szilárd (Larry) Kerékgyártó Yvonne (Együtt kezdtük) Tősér Ádám (Blokád) Legjobb női főszereplő Stork Natasa (Veszélyes lehet a fagyi) Pál Emőke (Magasságok és mélységek) Román Katalin (Hat hét) Csonka Eszter (Szelíd) Bánovits Vivianne (Az énekesnő) Legjobb férfi főszereplő Seress Zoltán (Blokád) Trill Zsolt (Magasságok és mélységek) Vilmányi Benett (Larry) Mészáros Máté (Nyugati nyaralás) Ifj. Vidnyánszky Attila (Blokád) Legjobb operatőr Nagy András (Blokád) Tóth Levente (Magasságok és mélységek) Győri Márk (Hétköznapi kudarcok) Fecske Flóra, Vecsernyés János (Béke - A nemzetek felett) Dévényi Zoltán (Hat hét) Legjobb forgatókönyvíró Köbli Norbert (Blokád) Szentgyörgyi Bálint-Boros O. István-Maruszki Balázs (Együtt kezdtük) Ljasuk Dimitry (Jóreménység sziget) Szakonyi Noémi Veronika, Vincze Máté Artúr, Daoud Dániel (Hat hét) Csoma Sándor (Magasságok és mélységek) Legjobb hangmérnök/hangmester Péterffy Máté (Blokád) Tőzsér Attila (Együtt kezdtük) Vajda Bodnár Dávid (Magasságok és mélységek) Erdélyi Gábor (A másik érintése) Varga Tamás (Almafa virága) Legjobb zeneszerző Moldvai Márk (Blokád) Asher Goldshmidt (A besúgó) Balázs Ádám (Magasságok és mélységek) Pacsay Attila (Átjáróház) Barabás Lőrinc (A másik érintése) Legjobb vágó Makk Lili (Blokád, A besúgó) Duszka Péter Gábor (Együtt kezdtük) Márton Dániel (Magasságok és mélységek) Kis André (Zanox-Kockázatok és mellékhatások) Hargittai László (Hat hét) Legjobb díszlettervező Pataki Tamás (Blokád) Láng Imola (A besúgó) Czigler Balázs és Vati Tamás (Örök hűség) Nyitrai Anna (Magasságok és mélységek) Horváth Viktória (Béke - A nemzetek felett) Legjobb jelmez Klimó Péter (Nyugati nyaralás) Kemenesi Tünde (Blokád) Bárdosi Ibolya (Átjáróház) Nyitrai Karola és Kakas Réka (Magasságok és mélységek) Breckl János (Béke - A nemzetek felett) Legjobb maszk Görgényi Réka (Blokád) Petrilla Orsolya (Együtt kezdtük) Frank Éva (Almafa virága) Vozák Timi (Veszélyes lehet a fagyi) Jakóts Katalin (Béke - A nemzetek felett) Legjobb férfi mellékszereplő Horváth Lajos Ottó (Magasságok és mélységek) Kövesi Zsombor (Együtt kezdtük) Thuróczy Szabolcs (Larry) Szarvas József (Az énekesnő) Gáspár Tibor (Blokád) Legjobb női mellékszereplő Tóth Ildikó (Blokád) Tankó Erika (Magasságok és mélységek) Szandtner Anna (Larry) Balsai Móni (Hat hét) Kerekes Vica (Hétköznapi kudarcok) [2023.05.14.] Megosztom: Szólj hozzá! 