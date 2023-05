Összeállt a 16. KAFF versenyprogramja 32 ország 420 alkotása közül az előzsűrik immár kiválasztották a 16. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál versenyprogramját. Nyolc film jutott be az egészestés animációk versenyébe, melyek között a világ legrangosabb animációs filmfesztiválján, Annecy-ban, Bucheonban, az Európai Filmdíjon és a Tokyo Anime Award-on is díjat nyert alkotások is találhatóak. 7 európai TV-speciál, 18 európai és 13 magyar TV-sorozat, 19 magyar rövidfilm, 26 magyar alkalmazott animáció és 28 magyar diákfilm versenyez június 21–25. között Magyarország legnagyobb animációs seregszemléjén. A versenyprogramok mellett tematikus panorámavetítések, retrospektív válogatások, filmszakmai konzultációk és mesterkurzusok, valamint workshopok, kiállítások színesítik majd a fesztivál kínálatát, melyen a részvétel ingyenes. A háromtagú egészestés előzsűrinek - Csákovics Lajos rajzfilmes, rendező, Elsässer Klaudia, a Pannonia Entertainment művészfilm-forgalmazó alapítója és Tóth László István animációs szakember – igen nehéz dolga volt az egészestés európai animációs filmek előválogatásakor. A 27 nevezett munka közül 23 már több rangos fesztivált megjárt. Érdekességképp, miután a felhívásban semmi nem zárta ki, hogy AI, azaz mesterséges intelligencia hozzon létre filmalkotást, a nevezések között olyan is volt, melynek elkészítésében segített az AI. Végül az alábbi nyolc egészestés animáció került be a 16. KAFF versenyprogramjába. Az ismert francia gyerekkönyv-sorozat címszereplője elevenedik meg Benjamin Massoubre és Amandine Fredon tavaly Anncey-ban a legjobb film díját elnyert A kis Nicolas - Eljött a boldogság ideje! című filmjében. Két djíat is bezsebelt az Anncey Nemzetközi Animációs Filmfesztiválon az Európai Filmdíjas Kutyáknak és olaszoknak tilos! című francia-olasz-svájci alkotás, Alain Ughetto munkája, melyben Luigi gyalog kelt át az Alpokon, hogy Franciaországban kezdjen új életet. Jean-Christophe Roger és Julien Chheng luxemburgi és francia Ernest és Celestine: A dallamok útján című filmjében a medve és az egér ezúttal visszatér Ernest szülővárosába, ahol azt kell tapasztalniuk, hogy betiltották a zenét. Ezt nem hagyhatják annyiban! A portugál Nuno Beato My Grandfather's Demons című filmjében a nagyvárosban élő Rosa nagyapja váratlan halálával rájön, olyan helyen él, melyhez nem tud kapcsolódni s ahol nem érzi, hogy szeretetet kapna. A szintén portugál José Miguel Ribeiro Bucheonban két díjat nyert, Angolában játszódó Nayola című munkája a 25 éven át tartó polgárháború három generáció nőtagjaira gyakorolt hatását ábrázolja. Fájdalmas titkokra derül fény és egy döbbenetesen váratlan találkozás nagyot fordít a történeten. Ari Folman izraeli rendező Hol van Anne Frank? című filmje Kittyt, a kislány képzeletbeli barátját követi nyomon. Két magyar film is indul, mind az európai, mind a magyar egészestés versenyben, melyeket a napokban hívtak meg az idei Annecy Animációs Filmfesztiválra: Gauder Áron a Kojot négy lelke című filmje az indián teremtéstörténeten keresztül arról beszél, hogy miként élhetünk harmóniában a környezetünkkel, amíg nem késő. Bánóczki Tibor és Szabó Sarolta rotoszkóp animációval készült Műanyag égbolt című alkotása pedig 100 év múlva, a jövőbe repíti a nézőt, amikor már lehet, hogy késő… A házigazda Kecskemétfilm nagyvonalúan nem nevezte versenybe saját alkotását, a Toldit, de versenyen kívül vetítik majd Jankovics Marcell utolsó alkotását, mely szintén meghívást kapott idén Annecy-ba. 7 európai TV-speciál, 18 európai és 13 magyar TV-sorozat – többek között a Cigánymesék, a Magyar szentek vallomása, a Bab Berci kalandjai, a Bogyó és Babóca és a Puskás Öcsi és barátai –, 19 magyar rövidfilm – köztük a nemrégiben Annecy-ba is beválogatott 27 és a Jelenlétről -, 26 magyar alkalmazott animáció – reklámspotok, videoklipek, szignálok és rendelt rövidfilmek –, valamint 28 magyar diákfilm versenyez június 21–25. között Magyarország legnagyobb animációs seregszemléjén. A versenyprogramok mellett tematikus panorámavetítések, retrospektív válogatások, filmszakmai konzultációk és mesterkurzusok, valamint workshopok, kiállítások színesítik majd a fesztivál kínálatát, melyen a részvétel ingyenes. [2023.05.22.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2023.05.22.]

