Megnéztük a Red Bull Jukebox - Valmar koncertet Red Bull Jukebox címmel adott koncertet a Valmar a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon, ahol a közönség is befolyásolni tudta a koncert menetét. Imádtam ezt a koncertet, szuper jó volt! A fiúk helyesek voltak, mint mindig. Három sztárvendég volt: a Hősök, T. Danny és Papp Szabi. Nagyon vártam, hogy elkezdődjön a koncert, végre kigyulladtak a fények, szólt a zene, de a fiúk nem voltak sehol. Mindenki arra koncentrált, hogy hol vannak már? Aztán megszólalt Marics Peti, hogy nézzünk hátra, a fejünk fölé a toronyba, és ott álltak fent a víztoronyban! Aztán mikor bementek a toronyba, alig két másodperc múlva már a színpadon álltak és énekelték a Megjöttek a magyarokat... Ez első dal után megérkezett Istenes Bence, mint a koncert műsorvezetője. Sokat beszélgettek, szórakoztatták a közönséget. Például Bence elpanaszolta, hogy Peti mindig széttrollkodja a műsorait... Ezzel el is jött az első szavazás ideje! Amikor bementünk, kaptunk egy karórát, ami kéken és pirosan világít. Az oldalán megnyomva váltott, hogy melyik szín világítson. Az első szavazásnál azt lehetett eldönteni, hogy Bence széttrolkodja-e Marics koncertjét. A kék nyert, ami a trollkodás volt! Mindegyik szám szuper volt, de a személyes kedvencem a Magány Vagány és az Úristen. A Magány Vagány azért, mert Papp Szabi kapott egy külön versszakot, ami nagyon menő volt, az Úristen pedig azért, mert a 80-as évek pop stílusában játszották le. Milón nagyon trendi kabát volt, amire lemezek voltak ragasztva, Petin pedig egy szivárványszínű pulcsi, cukik voltak. Tetszett, hogy minden számhoz másféle zakót, pulcsit vagy kabátot vettek fel. Tetszett, hogy más előadóktól is énekeltek dalokat, például az R-Go-tól a Bombázót és a Tankcsapdától a Mennyország Touristot. A Színvakot cigányzene stílusban játszották le, meghívott cigányzenészekkel, nagyon jó bulit csináltak, ez lett a koncerten a kedvenc számom végül. A ráadásban elénekelték még egyszer az Úristent, aztán sajnos tényleg vége lett. A végén még kijöttek a színpad két szélére és lehetett találkozni velük, Milo mobil tokokat írt alá, Petinek pedig meg lehetett fogni a kezét - én is megérintett egyszer! Szatmári Dóra [2023.05.29.]

