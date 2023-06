Alföldi Róbert az Átriumban állítja színpadra Az orvos című thrillert Megkezdődtek az Átrium színház 2023-as évad utolsó bemutatójának próbái, Robert Icke Az orvos című thrillerjét Hevér Ádám fordításában és Alföldi Róbert rendezésében láthatja július elején a közönség. Robert Icke 2019-es darabja Arthur Schnitzler A Bernhardi-ügy című 1913-as drámájának aktualizált változata. Az eredeti művet a bécsi cenzúra azonnal betiltotta, Berlinben viszont már megírása évében bemutatták, innen került át a legnagyobb német színpadokra, amelyeknek máig rendszeresen játszott darabja. Bár az átirat és az eredeti mű között több mint száz év telt el, a darab identitáspolitikai dilemmája azóta sem változott. Dr. Ruth Wolff nem enged be egy katolikus papot az általa vezetett klinika egyik kórteremébe, ahol egy fiatal lány haldoklik egy elhibázott abortusz miatt. A lány meghal, és miután a pappal való összetűzésről készült felvétel kikerül az internetre, az eset nyilvánosságot kap, és vírusként terjed a közösségi médiában. Petíciókat, majd tévévitákat provokál, és nemcsak az orvos saját karrierjét, hanem az általa vezetett intézet jövőjét és a kormány által finanszírozott új épületet is veszélybe sodorja. „Robert Icke darabjában nem a cselekmény, hanem inkább a mögöttük húzódó morális, etikai és társadalmi kérdések játszanak főszerepet: mi határoz meg minket, miként határozzuk meg identitásunkat? A szerepek és annak megjelenítése közötti disszonanciák is ezt hangsúlyozzák. Ez a gondolkodás, a gondolat színháza” – mondja Alföldi Róbert, az előadás rendezője. Vajon megérthetik-e egymást olyanok, akik másként gondolkodnak? Az identitás, az előítéletek, a kiváltságok, a vallás, az orvosi etika, a mentális egészség, a szexualitás és a közösségi média konfliktusait körüljáró színpadi thrillerben az önmagunkról és a másikról alkotott nézeteink hoznak létre robbanásveszélyes koktélt. Robert Icke 2019-es műve egy olyan, normális vitára épülő világot ábrázol, amely a jelenlegi, előítéletekkel teli, megosztott társadalmunkban sokkal inkább tűnik utópisztikusnak. Az elmúlt években Londonban, Amszterdamban, Hannoverben, Grazban, Bécsben, Temesváron is bemutatott darab Budapesten Alföldi Róbert rendezésében kerül az Átrium műsorára július 1-jén. Az előadást László Zsolt, Parti Nóra, Katona Péter Dániel, Kocsis Gergely, Söptei Andrea, Kocsis Pál, Márton András, Szatory Dávid, Valcz Péter, Kovács Máté és Fülöp Tímea játsszák. A próbafolyamat megkezdésekor még nem lehetett tudni, hogy hiába fejezte ki a közönség és a szélesebb nyilvánosság is egy éve, hogy az Átriumban zajló művészi munka fontos a számára, a pünkösd előtti utolsó munkanapon a kulturális kormányzat úgy döntött, hogy 2023-ban nulla forinttal támogatja az Átrium működését. A színház az évad végéig biztosan nyitva van, a továbbiakról a későbbiekben adnak tájékoztatást.



