Ketten vagyunk...Egyházi Géza koncert lesz június 18-án A rendezvénysorozat következő helyszíne a Nádor Terem (Vakok Intézete Díszterem - Budapest, Ajtósi Dürer sor 39. - lesz, ahol Egyházi Géza musical – operett és klasszikus és komolyzenei darabokból összeállított műsorán zongorán és orgonán közreműködik Kéménczy Antal. Egyházi Géza énekes, színész, akinek színházi karrierje a Vámpírok bálja című musical 2007-es bemutatójával és annak főszerepével, Von Krolock vámpír gróf megformálásával indult. 2010-ben megkapta a Gundel Művészeti díjat.

A legismertebb musical és operett főszerepekben láthatjuk jelenleg is: A nyomorultak, Macskák, Sakk, Csárdáskirálynő, Marica grófnő, Víg özvegy, We Will Rock You. Első alkalom, hogy a Ketten vagyunk musical est sorozatban Egyházi Géza partnere nem énekes színész, hanem orgonaművész lesz, ezúttal nem zenei alapra, hanem zongora kísérettel ad elő dalokat, musicaleket. Kéménczy Antal pedig külön blokkban és az dalok közt a helyszín csodálatos díszleteként is szolgáló orgonán is fog játszani, illeszkedve a hangversenyterem miliőjéhez. Kéménczy Antal rendszeresen vendége a musical koncertjeinken, a törzsközönség már kedvenceként emlegeti, és nagy örömünkre szolgál, hogy ilyen lehetőséget kapunk ezen a fantasztikus helyszínen, hogy az orgona művészetéből is ízelítőt kapunk. Antal számos operett és musical társulat zenei vezetője, a József Attila Színház előadásaiban láthatjuk, ahol szinten a zenei vezetői tevékenységet is betölti. Önálló templomi koncertjén Zugló lakosai már több alkalommal találkozhattak vele. A műsor felépítése Egyházi Géza zenés színházi útján visz bennünket végig. Megidézve a kezdeti szárnypróbálgatásokat már, mint vendéglátós és utazó operett társulatos színész énekes. Az első musical és operett szerepek (Macskák, Egri Csillagok, Rómeó és Júlia, Nyomorultak, Vámpírok bálja, Lili bárónő, Marica grófnő), komolyzenei koncert sorozata (Angyalok zenéje), Varga Bálint szerző neki írt dalai, jelenlegi szerepei és a jövőbe tekintve szerep álmainak nagy szólói is elhangzanak. Jegyek a musicalgaleria@gmail.com címen és a jegyx1 oldalán keresztül vásárolhatóak. [2023.06.08.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2023.06.09.]

apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu