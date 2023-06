VIP Meghívót biztosítanak Szikora Róbertnek Kedvesen reagálnak Szikora Róbert támadó és radikális attitűdjére a Hollywood Vampires koncert magyarországi szervezői, ugyanis nyilvánosan hívják meg Szikora Róbertet a közelgő koncertre.

A világhírű rockbandát ikonikus művészek alkotják: Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry és Tommy Henriksen, akik garantáltan vérpezsdítő és felejthetetlen élménnyel készülnek a koncertre. Szikora Róbert kifejezte aggodalmát, sőt igen radikálisan be is tiltaná a koncertet.



Alice Cooper keresztényként él



A szervezők szeretnék tisztázni, és megnyugtatni a közönséget, hogy a koncert semmilyen formában nem sátánista, illetve istenkáromló, sőt mi több Alice Cooper többször nyilatkozott róla, hogy keresztényként éli mindennapjait. Alice Cooper a világ egyik legelismertebb előadóművésze a rockzenei műfajnak. Saját csillaga van a Hollywood Walk of Fame sétányon és 2011-ben beiktatták a Rock and Roll Hall of Fame-be, amit csak a pop-rock műfaj legikonikusabb művészei kapnak meg.



A banda pedig nagy rajongója a klasszikus brit rocknak. A The Who, Led Zeppelin, David Bowie, Motörhead és egyéb zenei ínyencségekkel fűszerezik meg a repertoárt, ami biztos, hogy elhangzik majd a "School's Out", "Sweet Emotion" "Whole Lotta Love". A Green Stage Production, a koncert magyarországi szervezője, nagy örömmel hívja meg Szikora Róbertet, hogy megtapasztalja és átélhesse az egyedülálló világklasszis zenei élményt. A Hollywood Vampires koncertje július 18-án lesz Budapesten a Papp László sportarénában. Jegyek [2023.06.21.]