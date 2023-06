Kóbor angyalok a Barba Negrában A Piramis zenekar – nem túlzás így fogalmazni - élő legenda, bemutatni senkinek nem szükséges, főleg nem az olyan lassan ötven éve megunhatatlan slágereket, mint a Szállj fel magasra, Ha volna két életem, Szabadnak születtem, vagy éppen a Becsület, amik július 8-án a Barba Negrában is egészen biztosan felcsendülnek majd. Legutóbb áprilisban játszottak a fővárosban, a P.Mobil jubileumi buliján teltházas aréna előtt, most pedig nyári turnéja egyik állomásaként érkezik a hazai beatkorszak megkerülhetetlen zenekara a Barba Negrába, ahol legutóbb 2019-ben zenéltek, még a klub előző helyén, a hídfőnél. Azóta rengeteg víz lefolyt a Dunán, az ikonikus rockszíntér költözött, a nemsokára fél évszázadot ünneplő együttes pedig többször is körbejárta az országot, hogy örömöt vigyen a rajongóknak legendás dalaival. Legyen az a nagybetűs hazai rockballada, Gallai Péter egyik legnagyobb remeke, a Szállj fel magasra, vagy akár a karcosabb Kóbor angyal, a Piramis koncerteket egy emberként énekli végig a közönség. Hiszen, ahogy a zenekar alapító-dobosa, Köves Miklós „Pinyó” fogalmazott nemrég a Rockstar Magazinnak adott interjújában, a Piramisban a dalok a legerősebbek: „Mindigis voltak örökérvényű nóták, a Piramisban pedig ne kerteljünk, a legerősebbek a dalok. És hamár talán nem is ugyanazt jelentik a közönségünknek, mint mondjuk a hetvenes években, a fiatalságuk közepén, mégis sokan átadják az élményt a gyerekeiknek, unokáiknak.. Nekem meg tökmindegy, hogy ezeket a dalokat 30 éve játszottuk vagy most játszom, mert a mai napig minden koncerten van valami jó kis plusz, amit bele lehet tenni a játékba, valami izgalom, amiért megéri színpadra lépni, 74 évesen is..” Nem lesz ez feltételezhetően máshogy július 8-án sem – készüljön igazi nyári rockbulira mindenki, aki szívesen vész el pár órára az egykori Ifiparkos évek felejthetetlen hangulatában. Piramis koncert

Budapest, Barba Negra

2023. július 8.

