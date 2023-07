Kilenc éve színpadon Az Őrült Nők Ketrece Július 7-én ünnepli kilencedik születésnapját a 2014-ben bemutatott musical, Az Őrült Nők Ketrece az Átrium színpadán. Az elmúlt kilenc év töretlen sikerét mi sem igazolja biztosabban, mint hogy 387 alkalommal több mint 140 ezer néző látta már a mostanra kultikussá vált előadást. Az Őrült Nők Ketrece egy olyan hely, ahol mindenki az lehet, aki. Vagy épp az, aki lenni akar. De mi van akkor, ha mégis muszáj másnak mutatnod magad, mint aki vagy? A világhírű Tony-díjas Broadway-musical egy meleg párról szól, akik éjszakai mulatót üzemeltetnek. Budapest kétségtelenül egyik legsikeresebb és legnagyobb rajongói táborral rendelkező előadásának két főszereplője, Georges (Hevér Gábor) és transzvesztita élettársa, Albin, azaz Zaza (Stohl András) 20 éve alkotnak egy összehangolt párt, mígnem Georges korábbi kapcsolatából származó fia arra nem kéri őket, hogy boldogsága érdekében egy időre tagadják meg önmagukat. Az Alföldi Róbert rendezésében látható előadás kendőzetlenül beszél családról, hűségről, elfogadásról, szerelemről és szeretetről. A 2014. július 12-i bemutató óta megállás nélkül játszott musical (a koronavírus miatti bezárásokat leszámítva nem volt olyan hónap, hogy ne lett volna műsoron) az Átrium egyik legendássá vált produkciója, nemcsak a tartalom, hanem a show, a látvány, a smink és a jelmezek tekintetében is. Stohl András és Hevér Gábor játéka hitelesen és őszintén ábrázolja azokat az emberi érzelmeket, amelyek nemektől függetlenül bármilyen párkapcsolatban megjelennek, elnyerve ezzel nem csupán a kritikusok, de a nézők tetszését is. Jerry Herman és Harvey Fierstein musicalje Jean Poiret filmen és színházban is világsikert aratott színdarabjából készült, és mind a 1983-as bemutatója, mind a 2004-es és a 2010-es felújítása több Tony-díjat – és számtalan egyéb elismerést – kapott. Az Őrült Nők Ketrece az Átrium sikerelőadása, ugyanakkor ennél jóval több is: a szolidaritást, az elfogadást hirdető, meghatározó közösségteremtő produkcióvá vált, és az elmúlt kilenc év alatt mit sem veszített aktualitásából. A születésnapi előadásban Stohl András és Hevér Gábor mellett Kovács Mátét, Józan Lászlót és Fehér Tibort, Mihályfi Balázst, Söptei Andreát, Katona Péter Dánielt, Fodor Boglárkát, Tornyi Ildikót, a Madárkák csapatát láthatják, és mint mindig, a Ketrec utolérhetetlen zenekarát hallhatják a nézők.



