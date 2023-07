Visszatér Stahl Judit és a Szabadtéri Szalon! Visszatér a Szabadtéri Szalon Stahl Judit vezetésével. A Szegedi Szabadtéri Játékok Dóm téri előadásait idén is online beszélgetéssorozat keretében ismerhetik meg az érdeklődők. Az első alkalom július 5. szerdán 17.00 órakor kezdődik a Fesztivál Facebook-oldalán, a Holdvilágos éjszakán gálaest művészeivel. Az idei évadban is Stahl Judit vezeti be a színházkedvelőket a Szegedi Szabadtéri Játékok kulisszái mögé. A 2022-ben Szabadtéri Szalon néven megújult, online „közönségtalálkozó” ezúttal is a Játékok Facebook-oldalán, élő közvetítés formájában várja majd az érdeklődőket, lehetővé téve, hogy néhány fő helyett az ország vagy akár a világ bármely pontján élő rajongók figyelemmel kísérhessék az elismert műsorvezető és a Fesztivál előadásait képviselő vendégei kötetlen beszélgetéseit. Négy alkalommal, a Szegedi Szabadtéri Játékok négy Dóm téri bemutatójához kapcsolódóan kerül sor a Szabadtéri Szalon idei adásaira. Elsőként a július 7-én látható Holdvilágos éjszakán operett-opera gála alkotói csatlakoznak Stahl Judithoz a Reök-palotában berendezett stúdióban, és mesélnek az egyedülálló est előkészületeiről. A nagyszabású gála első felvonásában kiváló operák részletei hangzanak el: Puccini Turandot, Manon Lescaut és Bohémélet című alkotásainak dalai, részletek Wagner Tannhäuseréből, Erkel, Bernstein, Rossini műveiből, a Carmenből, Mascagni Parasztbecsületéből és Leoncavallo Bajazzók című zeneművéből. A második felvonásban az operettmuzsikáé a főszerep: Strauss A denevérjének és Szirmai Mágnás Miskájának részletei mellett felcsendülnek a legismertebb Lehár- és Kálmán Imre-operettbetétek: A csárdáskirálynő, Cirkuszhercegnő, Marica grófnő és A víg özvegy elandalító és táncra csábító dallamai. A produkcióban közreműködik a Szegedi Szimfonikus Zenekar, valamint a Szegedi Szabadtéri Játékok Tánckara és Énekkara. A koreográfiáért Hajdu Anita, a látványért Vámos Zoltán felel. A csodaszép dallamok a szegedi Operatagozat kiváló énekművészei, illetve olyan, országosan és világszerte elismert vendégművészek előadásában szólalnak meg, akik közül többen maguk is kötődnek Szeged városához. A legemlékezetesebb szerepeiket, legkedvesebb dalaikat felvonultató, szívvel-lélekkel összeállított és előadott műsor tartalmas és élvezetes ízelítőt nyújt a nagy múltra visszatekintő zenés színpadi műfajokból a csillagtetős színpad nézőinek. Az est házigazdájaként Beslin Anita rádiós műsorvezető kalauzolja majd a Holdvilágos éjszakán közönségét. A Szabadtéri Szalon első idei alkalmával Barnák László, a Szegedi Nemzeti Színház főigazgatója, az est rendezője, és Cser Ádám, a Miskolci Nemzeti Színház zeneigazgatója, a gála karmestere mellett két fellépő énekművész lesz Stahl Judit vendége. A meghívott vendégművészek közül Rácz Rita szegedi származású szoprán, a szegedi Operatagozat csillagai közül pedig Szélpál Szilveszter bariton csatlakozik az alkotókhoz a beszélgetés során. Az előadás közreműködőinek teljes névsora megtalálható a Szabadtéri Játékok weboldalán, ahol még jegyvásárlásra is van lehetőség. Az izgalmas stúdióbeszélgetést pedig július 5-én szerdán 17.00 órától tekinthetik meg az érdeklődők – a felvétel azonban a későbbiekben is elérhető marad a Szabadtéri közösségimédia-felületén.



Szegedi Szabadtéri

