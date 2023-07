Kapcsolatok • Gyárkert KultúrPark, Veszprém Lovasi 2023: újra együtt zenél Kispál Andrással, és nyomdokaiba lép gyermeke is! Mozgalmas éve van Lovasi Andrásnak: újra együtt zenél Kispál Andrással, és nyomdokaiba lép gyermeke is, Eszter. Kispállal legközelebb például július 8-án, a Gyárkert színpadán láthatja őket a közönség. Egy-egy tökéletes nyári estéhez nincs szükség másra, mint örömzenére, barátokra, finom ételekre, együtt átélt, felejthetetlen pillanatokra, amelyeken akár 70 ezer emberrel is osztozhatunk. A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programsorozat talán legizgalmasabb koncertjeinek helyt adó Gyárkertbe ugyanis – a május 5-i nyitás óta eltelt alig két hónap alatt - eddig már ennyien látogattak el. A Gyárkert nézőszáma pedig most hétvégén is tovább nő, hiszen július 8-án egy legendás életmű dalaira készülhetünk a Kispál és a Lovasitól, Veszprém szívében. A legnagyobb Kispál és a Borz slágerek mellett ritkán játszott számok is felcsendülnek ezen a különleges estén. Lovasi arról mesélt, milyen újra együtt dolgozni Kispál Andrással. „Több éven át nem játszottunk együtt, most ez mindkettőnket inspirál. Nem lehet kiemelni egyet a többezer közös emlék közül, de talán a legmaradandóbb a Kispál és a Borz kezdeti időszakának dalainak születése. Biztosan nem fogunk már eljárni olyan intenzív turnékra, mint egykor, amikor mindig történt velünk valami kalandos, de a legeslegkalandosabbak persze úgysem publikusak” – árulta el Lovasi, aki azt gondolja, megszelídült az apaságban. „Máshová kerülnek az életben a hangsúlyok. A két lányom számtalanszor látott fellépni, és a kisfiam is gyakran velem tart. Eszter lányomnak, aki már régóta szerez dalokat, idén indult be az előadói pályája: Jules War néven adja ki zenéit, és már az első koncertje is megvolt!” – mesélte a büszke apa. A zenész rengeteg helyen fellépett már, azt is elárulta, hogy mi az a pici szokás, ami talán a veszprémi koncert előtt sem marad el. „Különösebb rituálém nincsen, de szeretek kicsit tornázni a koncert előtti egy-két órában” – mondta Lovasi András. A Kispál és Lovasi koncertre a jegyek kedvezményes áron kaphatóak. Az egész szezonban az Európa Kulturális Fővárosa programhoz kapcsolódó, a Gyárkertben megrendezésre kerülő koncertek esetében a VEB2023 EKF támogatási programja biztosítja, hogy igen kedvezőek legyenek a jegyárak. A szervezők kérik a közönséget, hogy a könnyebb bejutás érdekében a helyszínt a Balaton Pláza felőli bejárat irányából közelítsék meg.



