Six a Madách Színházban - jegyek itt!

Six a Madách Színházban VIII. Henrik az angol történelem talán egyik legkülönösebb szereplője, aki nemcsak szélsőséges tetteinek lenyomatát hagyta az utókorra, hanem hat házasságának legendáját is. Hat feleség, hat különböző személyiség, hat rendhagyó életút. Mégis mindannyian ugyanazt a férfit választották, és kettejük kivételével nem élték túl (...a férjüket). A SIX ezeket a rendkívüli történeteket idézi meg a koncertmusical szokatlan, ám annál kirobbanóbb formájában. A hat királyné fergeteges popdívaként születik újjá és megindul az (ének)verseny a legkirályibb királynő címért. Magával ragadó, pezsgő zeneszámok váltják egymást, különféle zenei stílusok feszülnek egymásnak, női zenekari kísérettel. A vállalkozó szellemű nézőink ezúttal nemcsak a nézőtérről figyelhetik az eseményeket, hanem helyet foglalhatnak a színpadon, azaz a trónteremben is. A SIX 2020-ban elnyert három Drama Desk és két Tony-díjat. Öt kategóriában jelölték a Laurence Olivier-díjra, illetve a Legjobb új musical album kategória Grammy-díjára. Szerzők: TOBY MARLOW és LUCY MOSS Az eredeti West End-produkció létrehozói Kenny Wax, Wendy & Andy Barnes és George Stiles. Az eredeti Broadway-produkció létrehozói Kenny Wax, Wendy& Andy Barnes, George Stiles és Kevin McCollum, a Chicago Shakespeare Theater-rel együttműködésben. Fordította: Bárány Ferenc (dalszövegek) és Litkai Gergely (próza) [2023.07.07.]

