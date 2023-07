Kiderült! A Decadancer lép fel a Hollywood Vampires előtt Örömmel jelentjük be, hogy "Angyalok" is lesznek a vámpírok előtt, ugyanis magyar előzenekar lép fel a Hollywood Vampires koncert előtt. Július 18-án a Budapest Sportarénába érkezik az amerikai supergroup; Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry és Tommy Henriksen, azaz a Hollywood Vampires.



A „Rise” című stúdió albumukon „véresen komoly” lázadó muzsikájukkal tisztelegnek a zeneirodalom nagy hősei és saját zenei anyagaik előtt. A banda nagy rajongója a klasszikus brit rock’n’rollnak. The Who, Led Zeppelin, David Bowie, Motörhead és egyéb zenei ínyencségekkel fűszerezik meg a repertoárt.



Az angliai koncertekre a Seether kísérte el a formációt, Budapesten egy magyar csapatnak jutott a lehetőség, hogy bezzíthatják a közönséget a vámpírok előtt.



A 2019-ben alakult Decadancer zenekar tagjai, Ficzkó András - ének (Machine Mouse), Mátyás Attila - gitár (F.O. System, Sex Action, Action), Fűzfa (Pocky) Zoltán - basszusgitár (KISS Forever Band, Machine Mouse) és Gerő Balázs - dob (Mátyás Attila Band), hosszú zenei múltra és tapasztalatra tekintenek vissza a zeneiparban. Az összetartó barátság és a közös zenei vágy hajtotta őket a Decadancer létrehozására. Szenvedéllyel és elkötelezettséggel alkotnak egyedi zenei stílusban, amit a Hollywood Vampires koncert előtt hallhat a közönség.



