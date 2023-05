A bűnös - Egyedi videoklip-megjelenéssel (is) zárja történetét a Cadaveres A hazai rock / metal underground színtér egyik patinás csapata egy régi dalához készített új videoklippel jelentkezett - A bűnös a Demoralizer című lemezük nyitódalának a 2015-ös Hazai EP-n megjelent magyarított változata, a kisfilm Kovács Zsolt (Winci’s Imaginary Cover Arts) munkája. Cadaveres Esszencia néven az év eleje óta járja az ország klubjait a Körmöczi Péter gitáros vezette Cadaveres, az apropó pedig a 30 éves jubileum, hiszen az elődzenekar Cadaveres De Tortugas 1993-ban alakult. A koncertkörút állomásain nem csak az alapcsapat állt színpadra, hanem egy kibővített felállás, plusz szinte minden helyszínen több vendéggel is találkozhatott a közönség - a bulikon pedig szinte minden korszakból felcsendültek dalok, azaz a komplett diszkográfiát átfogó programmal örvendeztették meg a hallgatóságot.



Körmi a klipről, és a továbbiakról:

“Szerettem volna ezzel a klippel az összes szereplőjét megjeleníteni ennek a megmozdulásnak, sőt olyan régi zenésztársak is feltűnnek utalás-jelleggel a videóban, akik most nem tartottak velünk ezeken a bulikon, plusz például korábbi lemezborítók is megjelennek benne. Sokat ötleteltünk, aztán januártól kezdődően egy nagyon sziszifuszi munka eredményeként most született meg a kisfilm. Magához a dalhoz egyébként mindig is szerettünk volna egy videót, és ezek szerint most jött el az ideje. (nevet) Mondjuk, az időzítés nem éppen a legkiválóbb, mert a zenei munkásságomat jelen pillanatban nyugdíjazni szeretném. Úgyhogy mind a jubileumi turné, mind ez a klipmegjelenés egy lezáró momentum nálam. Picit hátrébb szeretnék lépni, és a Cadaverest is parkolópályára állítom… egy időre biztos. Most nagyon kereknek érzek mindent… számvetést is végeztem: 11 albumon közreműködtem, és közel 1000 koncerten álltam színpadon.”



A Cadaveres Esszencia formációval még három helyszínen lehet találkozni:

Május 27. Budapest - Akvárium Klub

Július 22. Esztergom - Kill The Mosquitoes fesztivál

Július 28. Székesfehérvár - FEZEN Fesztivál



H-Music Hungary [2023.05.23.]