Világsztár szopránok világhíres dallamokkal a Margitszigeten Pretty Yende és Nadine Sierra olyan világsztárok, akik valódi figyelmet érdemelnek. A fiatal szopránok olyan valódi sztárénekesek, akiket a világ legrangosabb operaházaiban láthat a közönség és most a Margitszigeti Színház egy fantasztikus estére elhozza őket Budapestre. Pretty Yende volt a kiválasztott művészek egyike, aki énekelhetett III. Károly koronázási ünnepségén a Westminster apátságban. Július 29-én egy káprázatos operagálán a Margitszigeti Színházban hallhatjuk őt Nadine Sierra társaságában. Repertoárjuk igazi romantikus nyári élményt ígér. A szopránok rendszeresen fellépnek a Royal Opera House-ban, a Covent Gardenben, az Opéra National de Paris-ban, a New York-i Metropolitan Operában, a milánói Teatro alla Scala-ban, a Deutsche Oper Berlinben, a barcelonai Gran Teatre del Liceu-ban és a bécsi Staatsoper-ben, valamint számos további jelentős koncerthelyszínen. Július 29-én pedig a Margitszigeten ér majd el hangjuk a csillagokig a természet ölelte arénában! Az alábbi videó ízelítő a programból.



Az amerikai Nadine Sierra és a dél-afrikai Pretty Yende a legismertebb és legnépszerűbb áriákat, dalokat hozzák el Budapestre július 29-én. Aranykor című közös koncertjükön, – amit tavasszal mutattak be Bécsben,– többek közt Mozart, Donizetti, Rossini, és Verdi operáiból, Lehár, Offenbach és Strauss operettekből, valamint Bernstein West Side Story-jából hallhatunk majd részleteket. Erről, valamint a kezdetekről, szerepekről, lámpalázról, szakmáról és barátságról beszélgettünk a két énekesnővel. A koncert, amit júliusban Budapesten énekelnek, igen változatos, van benne opera, operett, és egy musical: a West Side Story. Ehhez más énektechnikát kell használni, mint az operához? NADINE SIERRA: Más technika nem kell, de valóban más stílussal kell megközelíteni, mint egy operát. Egyébként Leonard Bernstein operának szánta a West Side Story-t, és nem musical-nek. Mivel ezt angolul énekelem, ami az anyanyelvem, valahogy jobban előjön az egyéniségem, és a szavak is természetesebben folynak belőlem. PRETTY YENDE: Az embernek egy hangja és egy technikája van. Ahhoz, hogy különböző stílusban írt darabokat tudjon megszólaltatni, nem kell túl messzire mennie az alaptechnikájától és hangjától. Budapestre most nyáron jönnek először, vagy ismerik már a várost? NADINE SIERRA: Egyszer már jártam Budapesten, Thomas Hampsonnal énekeltünk egy koncerten. Nagyon jól éreztem magam, a hangversenyterem is csodálatos volt. Várom már, hogy újra ott legyek, és elmehessek valamelyik jó fürdőbe! A gőzfürdő az énekesek vágyálma! PRETTY YENDE: Ha csak rövid időre is, de szerencsére már volt alkalmam látni Budapestet! Most meg már számolom a napokat, nagyon várom, hogy megint ott legyek, és izgalommal várom a koncertet! Pretty, gratulálok, hogy ön volt a kiválasztott művészek egyike, aki énekelhetett III. Károly koronázási ünnepségén a Westminster apátságban. PRETTY YENDE: Hálás és boldog vagyok, amiért Őfelsége meghívott erre a különleges alkalomra. Úgy érzem, megint kegyes volt hozzám a sors, hogy lehetőséget kaptam megmutatni a tehetségemet az uralkodócsalád és az egész világ előtt. A következő nemzedékek, akik tanulni fognak erről a történelmi eseményről, talán annak az Afrika csücskéből származó lánynak, Pretty Yende-nek a nevét is megjegyzik majd, aki ezen a különleges ceremónián énekelhetett Ez kétségtelenül egy pálya csúcspontja, de térjünk vissza a kezdetekhez. Nadine, úgy olvastam, hogy gyerekként a Bohéméletet látva szeretett bele az operába. NADINE SIERRA: Tízéves voltam, amikor anyukám megmutatta nekem videón a Bohéméletet. Arra gondolt, hogy talán tetszene nekem, hiszen hatéves koromtól kezdve jártam énektanárhoz, szerettem magasan énekelni, szopránszerű hangom volt. Az még hozzátartozik a történethez, hogy portugál származású, anyai nagymamámnak gyönyörű szoprán hangja volt. Operaénekes szeretett volna lenni, de énekesi babérok helyett az apja a háziasszonyi karriert szánta neki. Ennek tudatában anyám nekem mindenképpen szerette volna megadni az esélyt, hogy megismerjem és megszeressem az operát, aztán majd meglátjuk, mi sül ki mindebből. És igaza lett! Beleszerelmesedtem a műfajba, és tízévesen elhatároztam, hogy operaénekes leszek. Ettől kezdve állandóan tanulni akartam, hogy minél többet megtudjak a műfajról és a szakmáról. Furcsa egy gyerek voltam! Önök profik lévén nyilván bárkivel tudnak duettet énekelni. Az, hogy önök barátok, hozzátesz valamit a közös produkcióhoz? NADINE SIERRA: Abszolút! Egészen más egy baráttal énekelni! Főleg egy olyan baráttal, akitől tanulhatok, és aki inspirál! A zene ilyenkor nem csak csodálatos, de mágikus és határtalan is lesz, olyan sok körülöttünk a pozitív energia! Azt hiszem, a közönség is érezni fogja ezt, amikor majd együtt énekelünk Prettyvel Budapesten!



