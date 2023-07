Kapcsolatok • Campus Fesztivál Rekordokat döntött a Campus Fesztivál Vasárnap reggelre véget ért a 15. Campus Fesztivál. Minden eddiginél több rekordszámot is hozott az idei Campus. Egy teltházas nappal és a négy nap alatt összesen mintegy 118 ezer látogatóval zárt a jubileumi rendezvény, ezzel hazánk legnagyobb, magyar közönséget célzó fesztiváljává nőtte ki magát. A pénteki nap az egész napos viharjelzések és a kisebb zivatar ellenére is a fesztivál történetétek legnagyobb látogatottságú napja lett, több mint 35 ezer fesztiválozóval. A legnagyobb érdeklődés Robin Schulz, Azahriah, a Tankcsapda és Dzsúdló koncertje iránt volt, szombaton pedig Majka lépett fel teltházas nézőtér előtt a nagyszínpadon, ahol így köszöntötte a debreceni közönséget: „Az ország legjobb fesztiválja a Campus…” Erről a fesztivál alatt többen is hasonlóképpen vélekedtek.“Debrecen a szülővárosom, ide mindig különleges visszajönni. Ez a város mindig sokat ad nekem”.-ezt pedig már Balázs Kláritól hallhatta a közönség, aki Korda Györggyel a kezdetek óta ott van minden Campus Fesztiválon. A Campuson továbbra is a zenéé volt a főszerep. „A kiemelt headlinerek koncertjei mellett fontos karakterjegye a Campusnak, hogy a hazai zenei élet közel teljes spektruma helyet kap a számos színpad valamelyikén.”- mondta Süli András programigazgató. „A tizenöt zenei színpadon több mint 1500, a legkülönbözőbb műfajokat képviselő zenész és dj lépett fel. Idén tíz külföldi produkciót köszönthettünk a színpadainkon, köztük olyanokat, mint ZAZ, Parov Stelar és ATB. Külön öröm volt, hogy a fesztiválon a magyar zenei élet olyan legendáival lehetett találkozni, mint Tátrai Tibor, Karácsony János, Bródy János, Deák Bill Gyula és Nagy Feró.” A zenei programon belül természetesen a fiatal generációk számára kedves rap, hiphop előadók, valamint elektronikus zenei műfajok is markánsan jelen voltak. A Campus több éve biztonságos, családbarát, kulturált fesztivál, amely valóban minden korosztályt megérint. A fesztiválon a szórakozás mellett évek óta fontos szerepet kap a Debreceni Egyetem által megálmodott Egyetem Tér, amely minden évben az egyik leglátogatottabb nappali programhelyszín a fesztiválon. Csakúgy, mint a Civil Falu, ahol idén negyvenegy, fontos társadalmi ügyeket képviselő szervezet mutatkozott be, valamint a hozzá kapcsolt Campus Kid & Art Zóna, mely színes, programokban bővelkedő forgatagával tényleg minden korosztályt lekötött. Az idei Campuson mintegy 2700 közreműködő dolgozott, ebből kettőszázhatvanan álltak a pultokban és majdnem háromszázan feleltek a közönség biztonságáért, volt 0-24 órás orvosi és mentőügyelet, a Nagyerdei Stadion pedig bármilyen időjárás esetén rendelkezésre állt és biztosította a biztonságos szórakozást. A pénteki nap a zivataros időjárás ellenére is a fesztivál történetének eddigi legsikeresebb napja volt. A legnagyobb nehézséget is ezen a napon kellett megoldani a szervezőknek, a délutáni eső után, a fesztiválra hirtelen egyidőben érkező több ezres tömeg bejutása okozott problémát. Az így megnövekedett várakozási időt húsz üzemelő pénztár próbálta csökkenteni. “A pénteki esőt leszámítva probléma nélkül zajlott le az idei Campus.”- mondta el Páll László, a fesztivált szervező Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. egyik ügyvezetője. "Szerencsére az operatív törzsnek nem volt semmilyen extrém feladata. A helyreállítás már elkezdődött, napokon belül visszaáll a rend a Nagyerdőn.” A szervezők a zenei sokszínűség és a fesztiválozók igényeit kiszolgáló, mindenre kiterjedő szolgáltatások megteremtése mellett évről évre fontosnak tartják a társadalmi felelősségvállalást is. Ennek eredménye, hogy idén még több pénzt sikerült jótékony célra összegyűjteni. „A Campus nyitófogadásán a VIP vendégek jóvoltából több mint 11,6 millió forint támogatás gyűlt össze, a fesztivál egyik partnere a Tranzit-Ker Zrt. pedig további egymillió forinttal támogatta a kezdeményezésünket.”- nyilatkozta Miklósvölgyi Péter a Debreceni Campus Nonprofit Kft. másik ügyvezetője. „Az így befolyt összeget a koronavírus miatt árván maradt gyerekeket segítő Regőczi István Alapítvány és a Debreceni Karitatív Testület számára ajánlottunk fel.” A takarítás és bontás elkezdődött, hogy a Nagyerdei Stadion környezete rövid időn belül eredeti állapotába kerülhessen. A következő napokban nagy erőkkel folyik a terület helyreállítása, a felépítmények elszállítása. Több száz világító elem, térinstalláció, számos impozáns felépítmény tűnik el hamarosan, de a komfortos helyszín, a koncertek emléke és Debrecen hangulata páratlan fesztivál élményt hagyott maga után a jubileumi Campus Fesztiválról. És már azt is tudhatjuk, jövőre mikor találkozunk újra: Campus 2024. július 17-21. között. [2023.07.26.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Súlyos kölcsönök magánszemélyek között szolgáltatás [2023.07.25.]

