Kaposvár fennállásának 150. évfordulóját ünnepli az idei Kaposfest A Kaposfest - Nemzetközi Zenei és Művészeti Fesztivál számos koncerttel és kísérőprogrammal csatlakozik a somogyi megyeszékhely ünnepi évéhez. Minden nap legalább 150 perc komolyzenét hallgathatnak a Kaposvárra látogatók, valamint várostörténeti séták, műhelybeszélgetések, mesterkurzusok, előadások és filmvetítés teszik színessé a zenei fesztivál programkínálatát. A visszatérő komolyzenei kiválóságok mellett a hazai és a nemzetközi élet legjobbjai alkotnak egyedi kamarazenei formációkat. Újra a komolyzene fővárosává válik augusztus 13. és 16. között Kaposvár, amely ebben az évben történetének egyik legjelentősebb eseményére emlékezik: 1873-ban rendezett tanácsú várossá nyilvánították, s ettől fogva folyamatosan városi rangú település. 2023-at ezért „150 éve város Kaposvár” elnevezéssel emlékévként ünnepli a város. „Örömmel csatlakozunk az idei emlékévhez. Büszke vagyok arra, hogy a vidéki Magyarország legrangosabb komolyzenei eseményét Kaposváron tarthatjuk. A Kaposfest az elmúlt tizennégy évben nagymértékben gazdagította a város kulturális életét, nemzetközi láthatósága és népszerűsége pedig folyamatosan növekszik.” – erősítette meg Hornyák Balázs, fesztiváligazgató. A Kossuth-díjas hegedűművész, Baráti Kristóf és a Liszt Ferenc-díjas csellóművész, Várdai István művészeti vezetésével működő fesztivál 2023-ban már tizennegyedik alkalommal tölti majd meg komolyzenével Kaposvár tereit és koncerttermeit. A négy napon át tartó Kaposfest idén is rendkívüli élményekkel igyekszik megörvendeztetni a hallgatóságot. Először lép fel a fesztiválon a nemzedéke kiemelkedő tehetségének tartott Jack Liebeck brit-német hegedűművész, akinek a nemzetközi kritikusok által is elismert játékát a fesztivál utolsó két napján több alkalommal is élvezheti majd a közönség. Visszatér két korábbi fellépő, Ella von Poucke holland csellóművész és Suzana Bartal erdélyi származású, Franciaországban élő zongoraművész. A négy nap alatt közel 60 hazai és nemzetközi zenész lép színpadra különböző formációkban, így a zenerajongók találkozhatnak majd a fennállásának 60. évfordulóját ünneplő Liszt Ferenc Kamarazenekarral és ifj. Sárközy Lajos és együttesének tagjaival is. „Az idei évben nagyon erős nemzetközi fellépőgárdát sikerült Kaposvárra csábítani. Külföldi fesztiválok és a legrangosabb koncerttermek állandó vendégeit hallhatják majd egyedi formációkban együtt játszani. A nyitó és zárókoncerten fókuszba kerül a magyar zene és annak hatása, valamint Ligeti, Brahms és Benjamin Britten művei.” – tette hozzá Várdai István művészeti vezető. Kuriózum lesz a 14. Kaposfesten az a két koncert, amelyen Diyang Mei, a Berlini Filharmonikusok jelenlegi szólóbrácsása és Szűcs Máté, a kínai művész elődje játszik együtt. A 28 éves Diyang Mei generációjának egyik kiemelkedő szólistája, aki fiatal kora ellenére kamarazenészként is jelentős sikereket könyvelhet el magának. Rajtuk kívül számos, nemzetközileg ismert és elismert szólista látogat el hazánkba. Köztük a francia csellóvirtuóz, Bruno Philippe, a mágneses színpadi jelenlétéről ismert Leticia Moreno, a változatos repertoárral büszkélkedő Pablo Barragán, valamint korunk egyik világszerte legkeresettebb zongoraművésze, Enrico Pace. Végül, de nem utolsó sorban a Bécsi Filharmonikusok szólófuvolása, a bécsi újévi koncertekről jól ismert Karl-Heinz Schütz is színesíti a fesztivál zenei palettáját. A város évfordulóját ünnepelve a Kaposfest nagyszabású, ingyenes könnyűzenei koncertet is szervez augusztus 14-én. A Kossuth téren 21 órától a Budapest Jazz Orchestra és vendégei, Szulák Andrea, Polyák Lilla és Gömöri András Máté zenélnek majd. A koncertprogramokon kívül a fesztivál szerves részét képezik az előadók és a kifejezetten a tanítás miatt a fesztiválra érkező művészek mesterkurzusai a közép- és a felsőfokú képzésben résztvevő hallgatók számára. A bérletes közönség ingyen látogatja majd a kurzusokat.



