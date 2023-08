Musicalként elevenedik meg Mátyás király története a 6SZÍN-ben A nagy sikerű Izgass fel! és A boldog herceg után új magyar zenés darab létrehozásán dolgozik Pányik Tamás rendező, aki ezúttal Mátyás király történetét eleveníti fel egy misztikus játék keretein belül. A fiatal művészekből álló PANKER Produkció előadása augusztus 17-től látható a 6SZÍN-ben. „Lehet hatalmunk a rólunk szóló mesék felett?” – teszi fel a kérdést az előadás, amelyben három Vándor igyekszik megoldás találni a jelenkor problémáira a múlt segítségével. Kutatásaik során a régi idők nagy személyiségeit hívják segítségül, ezúttal egészen pontosan Hunyadi Mátyást, akinek élete reményeik szerint segít eligazodni a mában. A Vándorok narrátorként vezetik végig a megidézett királyt saját életútján, ám a darab egy pontján az uralkodó kilép a múlt árnyékából, és önálló életre kel. Miközben a nézők közelebbről megismerhetik történelmünk és mondavilágunk egyik legjelentősebb figuráját, a Legendás Mátyás olyan jelenkori problémákat boncolgat, mint hogy mennyire tűnik el az ember a címek és címkék között, vagy az egyénnek mennyire van befolyása a történelem alakulására. Bár a magyar mondavilágban betöltött szerepe miatt Mátyás alakját sokszor mutatják be mesei köntösben, az alkotók ezúttal nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy az előadással a tinédzser és felnőtt korosztályt is megszólítsák, illetve bepillantást engedjenek a legenda mögött húzódó valós történelmi eseményekbe, emberi sorsokba, dilemmákba. A Déryné Program keretein belül megvalósuló produkció címszerepét a dalszövegeket is jegyző Cseh Dávid Péter játssza, partnerei pedig Frankó Tünde, Széles Flóra és Földes Tamás, akik Vándorként egy-egy pillanat erejéig családtagok, szerelmek, vagy éppen Mátyás ellenfelei lesznek. Az alakok nem elrajzolt, mesei figurákként jelennek meg, hanem hús-vér emberként, akik a múltban éppen olyan problémákkal küzdöttek, mint a jelenkor embere – csak a „díszlet” volt más. A Legendás Mátyás zenéjét Mester Dávid írja, a szövegkönyv Kerényi Tünde Sára munkája, a látványért Rákay Tamás felel. Az előadás kreatív producere Kerényi Miklós Máté. Jegyek az augusztus 17-18-i előbemutatóra, valamint a 19-i ősbemutatóra.



Az előadásról és a próbafolyamatról bővebb információ a PANKER Produkció közösségi oldalán található.



