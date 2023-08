Nyugodjon békében! Elhunyt Szandai Mátyás dzsesszzenész Tragikus hirtelenséggel elhunyt Szandai Mátyás, a magyar dzsesszélet kiváló alakja. A több éve Párizsban élő nagybőgős 46 éves volt - közölte a Magyar Jazz Szövetség kedden közösségi oldalán. Mint írták, Szandai Mátyás korábban többek között a Dresch Quartet oszlopos tagja volt, majd számos hazai és nemzetközi együttműködésben vett részt. A halálhírt édesapja közölte a szakmával. Szandai Mátyás 1977-ben született Balassagyarmaton. A Liszt Ferenc Zeneakadémia nagybőgő szakán Járdányi Gergely növendéke volt, diplomáját 2004-ben szerezte. Tizenhat éves kora óta játszott különböző dzsesszzenekarokkal, az elmúlt negyedszázadban a magyarországi dzsesszélet szinte valamennyi ismert figurájával dolgozott együtt, és a legkeresettebb nagybőgősök közé tartozott.

Tagja volt a Czirják Csaba Quartetnek, a Tűzkő Csaba Szeptettnek, valamint a Balázs Elemér Groupnak, amellyel két albumot készített a BMC kiadónál. 1996-tól volt a Dresch Mihály Quartet tagja, amellyel négy nagylemezt rögzített ugyanitt. További zenekarai között volt a Lukács Miklós Quintet, a Bacsó Kristóf Quartet, a Tóth Viktor Tercet, a Szabó Dániel Trió, az Oláh Kálmán Szextet és a Dés András Trió, de Szakcsi Lakatos Bélával is rendszeresen játszott együtt.



Olyan ismert külföldi művészekkel zenélt együtt, mint Archie Shepp, David Murray, Herbie Mann, Chico Freeman, Rosario Giuliani, Charlie Mariano, Hamid Drake, William Parker, Rob Brown, Kurt Rosenwinkel, Gerard Presencer, Chris Potter, Flavio Boltro vagy Zbigniew Namislowski.



Különféle együttesekkel turnézott Amerikában, Indiában, Európa szinte valamennyi országában fellépett, többek között a London Jazz Fesztiválon, a belgiumi JazzBrugge fesztiválon, valamint több franciaországi fesztiválon és klubban (Amiens Jazz Festival, Cité de la Musique).

A Dresch Quartet mellett időről időre szerepelt etnozenei produkciókban is, ugyanakkor kortárs hangvételű munkákban is közreműködött, köztük Gadó Gábor 2008-ban megjelent Byzantinum című albumán. Többször szerepelt olyan lemezen, amely a legfontosabb hazai dzsesszmagazin, a Gramofon éves szavazásán elnyerte az év dzsesszlemeze díjat (Dresch Mihály Quartet: Egyenes zene - 2004); Tóth Viktor: Climbing with Mountains - 2007). Az ő játéka hallható a Kurt Rosenwinkel vendégszereplésével felvett Szabó Dániel Trió CD-n is (Frictions, 2007).



2010-ben Párizsba költözött, azóta is ott élt, és a francia dzsesszélet keresett művésze lett, aki mások mellett Christophe Monniot-val és Mathian Lévyvel lépett fel rendszeresen. Öt évvel ezelőtt éppen a hegedűs Lévyvel készített Bartók előtt tisztelgő triólemezt (Bartók Impressions). Bemutatkozó szerzői lemeze, a Mátyás Szandai Quartet Sadhana 2020-ban jelent meg a BMC kiadásában. Ezen a szintén Párizsban élő Nelson Veras brazil gitáros, Ricardo Izquierdo kubai szaxofonos és Fabrice Moreau francia dobos volt a zenésztársa. Az albumon szerepel a Music from Gyimes, amely a Bartók-lemez hangulatát idézi fel. MTI [2023.08.30.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2023.08.27.]

SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás » próbaterem [2023.08.26.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu