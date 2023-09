Miyavi: 4 év után újra Budapesten a szamuráj gitáros A Dürer Kertben játszik szeptember 26-án a több mint két évtizedes pályafutásra visszatekintő japán zenész, színész és előadó, Takamasa Ishihara, azaz Miyavi. Miyavi szeptemberben visszatér Budapestre! A világszerte ismert japán zenész, színész és emberbarát 2019 óta most először játszik a kontinensen, ahol mindössze 9 alkalommal lép fel, majd nem sokkal később már Pekingben szerepel. A turnén MIYAVI 20 éves pályafutásának szinte minden korszakából felcsendülnek majd dalok, és a készülő új anyagból is kapunk ízelítőt. A rajongói által szamuráj gitárosnak is nevezett Miyavi zenéjével és üzeneteivel hidat képez a bolygó különböző kultúrái között. 8 világkörüli turnéja során több mint 30 országban fordult már meg, 13 nagylemezt adott ki, melyek közül 2021-es Imaginary az utolsó. Budapesten utoljára a 2019-es, No Sleep Till Tokyo idején járt. Bár a nemzetközi turnézással kihagyott pár évet, Miyavi az elmúlt időkben sem tétlenkedett. Idén tavasszal jelent meg a Rays című dal, amit a japán Noilion zenekarral közösen vett fel, és ez lett a szigetországban népszerű, a Netflixen futó anime-sorozat, az Ultraman egyik betétdala. Miyavi filmes pályafutása is töretlen. Az áttörést a 2014-es Rendíthetetlen (Unbroken) hozta meg, és azóta számos alkotásban tűnt fel kisebb-nagyobb szerepekben: a Demóna 2 vagy a Kong: Koponya-sziget mellett a Netflix 2021-es akciófilmjében, a Kate-ben kapott komolyabb szerepet. Az elmúlt években a Hell Dogs és a Familia című japán filmekben szerepelt. Hazájában emellett tv-show-kban is feltűnik: a japán Álarcos Énekes egy korábbi évadában a zsűri tagjai között szerepelt. Különböző világmárkákkal is együttműködik, így például a Beats fejhallgató és a Gucci arca Japánban, szerepelt Dell, American Airlines és McLaren reklámokban, 2021-ben pedig kiadta saját Telecaster gitárját is a Fendernél. A szeptember 26-ai koncertre az Öböl utcában található Dürer Kertben kerül sor, a normál belépőjegy mellé pedig korai belépést, ajándékokat és Miyavival közös fotót is lehetővé tevő VIP csomagot is vásárolhatunk. a Livesounds bemutatja: Return of the Samurai Guitarist Tour

2023. szeptember 26., kedd 19 óra

Budapest, Dürer Kert Nagyterem

MIYAVI koncert

Belépő: elővételben 11.900 Ft, a koncert napján 12.900 Ft

Jegyek kaphatók a tixa oldalon, a Ticketportal és az Eventim hálózatában.



Kiegészítő VIP jegyek

- korai belépés a helyszínre

- Laminált passz

- Saját szelfi Miyavival

- limitált ajándék Miyavitól

- különleges, előre dedikált 8*10-es méretű fénykép az első 25 VIP jegyvásárlónak

A VIP jegy mellé normál belépőjegyet is kell vásárolni, a belépést a VIP jegy nem tartalmazza. [2023.09.21.]