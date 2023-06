Heavy metal titánok és industrial visszatérők a Concerto Music őszi koncertnaptárában

Sosem látott párosok és régóta várt visszatérők is szerepelnek a Concerto Music őszi szezonra meghirdetett zenekarai között: a Poets Of The Fall, az Annisokay és a Skálmöld mellett közös turnén érkezik majd a Stratovarius és a Sonata Arctica, illetve a Beast In Black és a Gloryhammer. A keményebb metal után sóvárgók a Fear Factory, illetve a Thy Art Is Murder koncertjére készülhetnek, de visszatér a Deathstars is.

A nyári fesztivál-hónapok után, szeptember 2-án rögtön egy jubileumot ünneplő zenekar érkezik: a finn Poets Of The Fall 20 éve működik. A születésnapi turnén a teljes életműből válogatnak majd, és különleges kiadványokkal, merchandise-zal készülnek a koncertekre. Budapesten a Barba Negra Blue Stage-en lépnek fel.

Szeptember 23-án az őszi heavy metal ciklon első hulláma áramlik be a Kárpát-medencébe, Olaszország felől: a Wind Rose önmagát a heavy metal törpjeinek nevezi (utalva a Gyűrűk urás témaválasztásra), de power metal zenéjük persze igencsak monumentális. Warfront című tavalyi lemezüket hozzák.

A szezon még két nagyszabású heavy metal estét kínál, különleges, co-headliner párosokkal: november 1-én a Stratovarius és a Sonata Arctica, január 20-án pedig a Beast In Black és a Gloryhammer érkezik közös turnén a Barba Negrába. A Stratovarius Survive című 2022-es lemezét mutatja be, a Sonata Arctica pedig az akusztikus lemezek és koncertek után most ismét teljes hangerővel tér vissza a Nordic Power Metal Titans turnén.

A januári Glory and the Beast turnén pedig brit power metal nagyágyúja, a Gloryhammer és a nálunk már jól ismert finn power metal csapat, a Beast In Black érkezik.

A heroikus, de inkább folk irányból megközelített heavy metalt az izlandi Skálmöld képviseli majd: augusztusban megjelenő, Ýdalir című lemezüket október 25-én mutatják be az Analog Music Hallban, de a Ratatoskur című dalt máris meghallgathatjuk.

Az őszi és téli koncertek sorában az odaverős bandák is nagy számban képviseltetik magukat. Október 12-én rögtön egy deathcore négyes, a Thy Art Is Murder, Whitechapel, Fit For An Autopsy, Spite érkezik a Barba Negrába.

November 22-én pedig több mint 10 évvel utolsó hazai turnéja után tér vissza a heavy/industrial metal legenda, a Fear Factory, méghozzá immár az új énekessel, Milo Silvestróval az élen.

A svéd death-glam csapat, a Deathstars is hosszú évek óta nem járt Magyarországon; december 1-én a Barba Negra Blue Stage-en mutatják be Everything Destroys You című új albumukat. Az amerikaiak Re-Industrialized című lemeze éppen most jelenik meg.

A modernebb, post-hardcore vonalat képviseli majd az Annisokay, ők október 20-án játszanak Budapesten. A német csapat a Human című kislemez után hamarosan újabb maxival jelentkezik.

November 17-én pedig az Electric Callboy előzenekaraként megismert post-hardcore csapat, a Future Palace tér vissza saját turnén, a Run című lemezt bemutatva.

A Concerto Music meghirdetett kínálata az őszi-téli szezonra ugyan még nem teljes, de már így is nagyon tartalmas és sokszínű élményeket kínál.



[2023.06.28.]