Dühös deathcore négyes októberben a Barba Negrában

A lezárások és a polikrízis idején született, azaz nagyon dühös lemezekkel tér vissza október 12-én a Thy Art Is Murder és a Fit For An Autopsy. Az ausztrál és az amerikai csapat mellett ezúttal még két amerikai deathcore brigád, a Whitechapel és a Spite is játszik majd a Barba Negra Red Stage színpadán.

A Thy Art Is Murder az ausztrál underground metal színtérről emelkedett ki, méghozzá az elmúlt években üstököshöz illő energiával és lendülettel – nagyjából úgy, ahogy az emberiség zuhan végzete, az elkerülhetetlen pusztulás felé; e szemünk előtt zajló Armageddon mellé kínálnak ők hallgatnivalót.

A black és death metal elemekkel dolgozó, 2006 óta építkező zenekar a kontinensnyi ország leginkább brutális exportcikke a Mad Max franchise óta. Olyan nagyágyúk oldalán koncerteztek, mint a Cannibal Corpse, a Slayer, a Kreator, a Lamb Of God és a Killswitch Engage. Legütősebb dalaik, köztük a Reign of Darkness, az Atonement, a Prest Strain of Hate vagy a Puppet Master klasszis nótákká vált a hallgatóság körében. Legfrisseb klipjük a Blood Throne.

A lezárás időszakát a csapat a megszokottnál is elszigeteltebben vészelte át: a gitárosok a megalakulásuk óta először tették félre a hangszerüket, méghozzá rögtön két teljes évre. “Sean és én két évig hozzá sem nyúltunk a gitárhoz – mondta Marsh. – Igazán felszabadító élmény volt, ami már az izommemóriánkat is érintette. Amikor visszatértünk, a kezünk valahogy másképp kezelte a hangszert, ami igazán könnyűvé tette, hogy újragondoljuk a Thy Art Is Murder hangzását. Megpróbáltunk új dimenziókat nyitni: az egész csak egy szűk paradigmaváltással indult, de végül teljesen új világokat fedeztünk fel.”

Az eredmény az idén megjelent hatodik nagylemez, a Godlike, ami sosem látott dinamikával és hangzásbeli mélységekkel bír, megőrizve az intenzív és pörgős zenehallgatási élményt. A lemez mellett a csapat a koncertezésbe is nagy lendülettel tért vissza: Melbourne-ben vették fel a Hate lemez kiadásának 10 éves évfordulóját ünneplő turnéjuk egyik koncertjét, The Agressions Sessions címen.

Az ausztrálok 2020-as budapesti koncertjéhez hasonlóan ezúttal is velük tart a Fit For An Autopsy. Ez nem véletlen, ugyanis a New Jersey-ből indult, hat tagú csapat egyik gitárosa az a Will Putney, aki egyben a TAIM producere és hangmérnöke is.

A Fit For An Autopsy rendkívül technikás, mesteri hangszeres megoldásokkal előadott, a death metal nyomasztó erejét és a hardcore intenzitását egyaránt magába foglaló, egyszerre elvont és dallamos hangzású zenét készít. 2011-es első lemezük, a The Process of Human Extermination óta a csapat lemezről lemezre biztosította helyét a post-deathcore színtéren. A lezárások alatt született meg az Oh What The Future Holds album, amit a Far From Heaven című kislemezzel mutattak be.

„A világ ma nyilvánvalóan elég távol áll a mennyországtól – utal a zenekar a dal címére. – Az intézmények és az emberek is ki vannak használva, és egy hatalmi harc folyik a pozícióban lévők és a többiek között. Mindig is szerettem azt, ahogy az agresszív zene elgondolkodtat. Éppen ezért fontos, hogy legyen üzenete a dalainknak. Így talán mindenki végiggondolja azt, amit mondunk, és megvizsgálja, hogy rá vajon érvényes-e, esetleg megkérdőjelez pár dolgot az életében. Vagy… egyszerűen csak segítünk kiengedni jó sok dühöt és feszültséget. Ezzel is teljesen boldog vagyok.”

A turné harmadik zenekara a Whitechapel, amely 2006-ban indult az amerikai délről, Knoxville városából. A deathcore zenekar 2019-es, The Valley című lemeze, majd az ezt követő, 2021-es Kin témaválasztásában egyaránt az énekes, Phil Bozeman traumákkal terhelt gyermekkorát dolgozza fel. Egyik friss klipjük az I Will Find You.

Az október 12-ei este negyedik szereplője a Spite, mely szintén az Egyesült Államokból, Észak-Karolinából érkezik a Barba Negrába. Darius Tehrani énekes elmondása szerint a négyes különleges, már-már kultusz mélységű kapcsolatot épített ki a hallgatókkal: „Mi vagyunk az ellenoldal, a kitaszítottak közössége, ahol a társadalomból kirekesztettek gyűlnek össze. Olyanok, akik felvállalják, hogy kicsodák igazából, és nem csak azt teszik, amit mondanak nekik. Mi azt mondjuk az embereknek, hogy lehet dühösnek lenni. Sosem finomítgattuk a dalszövegeinket. Nincs határa annak, amit kimondhatunk, vagy ahova a zenénk eljuthat.” Tavalyi lemezük a Dedication To Flesh.

a Concerto Music bemutatja: Godlike EU Tour ’23

2023. október 12., csütörtök 17:30

Budapest, Barba Negra Red Stage

Thy Art Is Murder, Fit For An Autopsy, Whitechapel, Spite koncertek

Belépő: elővételben 10.900 Ft, a koncert napján 11.900 Ft. Balkonjegy 12.900 Ft

Jegyek

[2023.09.19.]