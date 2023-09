Dupla lemezbemutató koncertre készül az InFusion Trió Az InFusion Trio egyedi dallamokkal és lenyűgöző zenei kísérletekkel érkezik 2023. október 12-én, este 7 órai kezdettel, az Eötvös10 színháztermének színpadára, egy izgalmas dupla lemezbemutató koncerttel. A 2021-ben elkészült “Cross the Over” és a 2023-ban kiadott “Cross the Classic” című lemezek zenei anyagai már csak arra várnak, hogy a közönség élőben is hallhassa őket. A zenekar nem hazudtolja meg önmagát - újra lehetőségünk lesz megtapasztalni, a művészek hogyan ötvözik mesterien a hagyományos és modern zenei világot. Hogyan épülnek a loop-ok, milyen meglepő hangszerelési és zenei megoldások szólalnak meg a virtuóz játékukban. Az este elhangzanak a zeneirodalom olyan legnagyobb alakjainak művei, mint Bartók, Liszt, Kodály, Bach, Mozart, Sosztakovics vagy Prokofjev. A klasszikus zene mély rezgése találkozik az InFusion modern és sajátos stílusával, fenntartva éberségünket a folyamatosan megújuló és meglepő zenei elemekkel. A könnyedségért ezúttal is fiatal és tehetséges énekessel kiegészülve hangoznak el a legújabb pop feldolgozások! [2023.09.29.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje GAZDA szolgáltatás [2023.09.28.]

