Magával ragadó élmények a Two Steps from Hell budapesti Aréna koncertjén Lenyűgöző, emlékezetes epikus zenei utazás, igazi zenei ősrobbanásnak voltunk tanúi tegnap este az Arénában. A Two Steps from Hell koncert első percétől az utolsóig lenyűgözött és magával ragadott minden jelenlevőt. A hatalmas színpadon a zenekar tagjai életre keltették a műveiket, és az epikus hangszerelések a aréna minden sarkát betöltötték.



A Two Steps from Hell repertoárjának széles skálája a film, gamer és az epikus zene ötvözetében lavírozott. A csodálatos hangzású zenekar és a modern elektronikus elemek tökéletesen kiegészítették egymást, és olyan hangulatot teremtettek, amik emlékezetessé tették az estét.

A zeneszerzők, Thomas Bergersen és Nick Phoenix jelenléte egyszerűen magával ragadó és felejthetetlen. Ez az élmény méltán kerül be a koncertélményeink felejthetetlen pillanatai közé. A kísértettel az Odessa zenekarral már találkozhattunk korábban Budapesten, hisz Hans Zimmer koncerten már bizonyították kivételes tehetségüket. Two Steps from Hell koncert képekben - klikk a fotóra

Különleges, katartikus és egyedi momentumok voltak bőven, de mégis volt egy olyan rész, ami teljesen kiemelkedett az egyedisége miatt. Thomas Bergersen akkor és ott, több ezer ember előtt alkotott, zenét komponált....ahogy a zongorán az ujjai játszották a dallamot, úgy születtek meg a hangok és a szólamok, egyenesen a zeneszerző lelkéből. Ez nem csak egy zenei virtuózítás megnyilvánulása volt, hanem egy érintetlen zenei teremtésnek voltunk szemtanúi. Ahogy Thomas a zongoránál ült, láthattuk, ahogy az inspiráció és a tehetség egyesül, hogy új életet leheljen a zenébe .... a közönség meg csak szívta magába és élvezte a muzsikát.



A koncert végén, amikor a közönség álló,- hosszan tartó vastapssal és éljenzésekkel fejezte ki háláját, érezhettük az egységet, a közösség, a zene erejét.

A Two Steps from Hell lélegzetelállító hangszerelései és hihetetlen technikái bebizonyították, hogy méltán tartják őket számon legjobbak között.



Bízunk benne, hogy a jövőben is lehetőségünk lesz ilyen magával ragadó koncertélményekben részt venni, és újra átélhetjük azt az euforikus érzést, amit a Two Steps from Hell koncertje nyújtott nekünk.Visszavárjuk őket!

[2023.10.02.] Megosztom: