Kapcsolódó cikkek • Magyar arénás koncertet jelentett be Thomas Bergersen és Nick Phoenix • Kapcsolatok • Green Stage Production "fantasztikus élményekkel távoztunk" - A Two Steps From egyik tagjával beszélgettünk! A 2022-es óriási sikerük után a Two Steps From Hell Live 2023-ban ismét felrázza rajongóit energikus és ellenállhatatlan élő showjával Európa legnagyobb arénáiban. A Two Steps From Hell Live 2023. szeptember 27.-én először lép fel a Magyarországon. Pazar élő show-val térnek vissza Európába az epikus zene vezető zeneszerzői.

A Two Steps From Hell zeneszerződuó sok milliárdos nézettséggel büszkélkedhet a YouTube-on, Spotify-on és más streaming platformokon, jelenleg a világ legsikeresebb médiazenei producerei közé tartoznak.



A páros újraértelmezi a zenekari játékot: fiatal, izgalmas és egyben innovatív. Különböző zenei témák egész arzenálja bontakozik ki, olykor kelta beütéssel tarkítva, rock és metál hangzásokkal vagy filmes dallamokkal. Egyedülálló zenekaruk és kórusuk mellett a műsorokat a világhírű alkotóik kísérik: Thomas Bergersen és Nick Phoenix zeneszerzők, zongorán, hegedűn illetve ütőhangszereken irányírják a showt. Az előadás erőteljes, felemelő zenével és szenvedéllyel borzolja fel mesterien az érzelmeket, és olyan fantáziavilágokba kalauzol el, ahol bármi megtörténhet.



Melyek azok a legnagyobb zenei inspirációk és hatások, amelyek meghatározták zeneszerzői karrierjét?

Gyerekként tíz évig játszottam klasszikus zongorán. Beethoven, Bartók, Debussy, valamint számtalan filmzene mélyen befolyásolt. Ugyanakkor a titkos szerelmem a 70-es évek klasszikus rockja volt. Nem ez lett az elsődleges fókuszom, de mindig jelen van az életeben, ahogy a Beatles is valószínűleg mindent meghatároz zenészként.



Milyen érzés számodra, amikor a közönség átéli és élvezi a Two Steps From Hell zenéjét koncerten? Van-e olyan emlékezetes pillanat, amire mindig visszatekintesz?

Az epikus zene nagyon sok emberhez eljut, és ezt mi is érezzük a színpadon. Legutóbbi koncertünk a Wacken fesztiválon kifejezetten emlékezetes volt. A német metal közönség nagyon barátságos és befogadó volt. A Two Steps nem egy tipikus Wacken fellépő, de fantasztikus élményekkel távoztunk.



Milyen szerepet játszik Thomas Bergersen a közös kreatív folyamatban? Hogyan osztjátok meg az ötleteket és az inspirációt a zene létrehozásakor? Egymástól függetlenül dolgozunk. Beszélünk a következő albumról és annak általános irányáról, de ennyi. Úgy gondolom, eléggé tudom, mit csinál általánosságban Thomas, és ez bizonyos mértékben befolyásolja, amit én teszek. Kiegészítjük egymást.



A Two Steps From Hell zenéje széles körben elterjedt különböző médiákban. Milyen érzés, amikor rádöbbensz, hogy a zenédet világszerte hallgatják filmekben, reklámokban és még sok másban?

Ezzel kezdtük. A komponisták a trailerekhez és a TV-hez írtak zenét, majd zenekarrá váltunk sok rajongóval. Alig vagyunk tisztában minden helyszínnel, ahol a zenénk eljut, de hálásak vagyunk, hogy emberek találkoztak a zenénkkel, és ez teremtette meg a rajongótáborunkat.



Van-e valamilyen különleges felkészülési vagy szertartás, amit követsz koncertek előtt? Hogyan készülsz a live showkra?

Sétálok a városokban, ahol éppen vagyunk, és mindig keresek egy modern múzeumot. Nagyon könnyűt vacsorázom, majd színpadra lépek. Ez így fantasztikus számomra.



Hogyan kevered különböző műfajokat és hangokat a zenédben? Van-e kedvenc példa, ahol ez különösen jól működött?

Régebben dolgoztam a Tron film trailerein. Elektronikát, zenekart, nagy dobmegoldásokat és a saját éneklésemet kombináltam. Az egyik ilyen dalt játszuk live showban "Am I Not Human?" címmel. Szerintem egyedi dal,a saját erősségem az, hogy általában létrehozok néhány egyedi dalt. Ez nem mindig jelenti azt, hogy az emberek azonosulnak vagy kedvelik ezeket a dalokat, de érzem, amikor valami értékeset alkottam, máskor önbizalomhiányos vagyok, attól függ milyen napom van.



Milyen érzés volt először látnod, hogy a Two Steps From Hell zenéjét felhasználják különböző médiaalkotásokban, mint például filmtrailerek vagy videojátékok?

Egy ideig az újratervezett Star Trek trailer zenéjét komponáltam, amit J.J. Abrams rendezett. J.J.-nek megadtam a legújabb Two Steps zenét, és ő egyet használt Thomas zenéjéből a harmadik és utolsó trailerhez. Ez egy igazi lendület volt, és beindította a Two Steps népszerűségét és láthatóságát.



A Two Steps From Hell már számos helyen koncertezett a világ különböző részein. Milyen tapasztalatokat szereztél az egyes országok közönségével való találkozásból, van-e bármilyen emlékezetes történeted erről?

Nagyon sok helyen jártunk már, a közönség tényleg mindenhol fantasztikus és hasonló módon reagál. Tavaly például két show után a közönség egyszerűen nem akart távozni, és végül a Queen "We Will Rock You" című dalával búcsúztunk el tőlük.



