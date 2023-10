Új látvánnyal érkezett a Parkba a Tankcsapda - képriport Idén másodszor töltötte meg a Budapest Parkot a debreceni rock trió. Új látvánnyal és új dallal is készültek a koncertre. Pár nappal a budapesti koncert előtt debütált a Tankcsapda legújabb dala, Pesten megjelent Isten címmel. A fogadtatás, mint már annyiszor, igen vegyes volt, de a közönség hamar megtanulta a szöveget és a koncerten már együtt énekelték a zenekarral.



Az őszi nagykoncertre a színpadkép és a látvány is teljesen megújult. Monumentálisabb, modernebb visualt és fénytechnikát kapott a produkció. Lukács Laci lángszóró gitárral lépett a színpadra, ezzel szó szerint is feltüzelte az amúgy is forró hangulatot. Tankcsapda koncert képekben - klikk a fotóra

A látvány mellet a setlist is megújult, néhány daltól eltekintve teljesen úja számokat játszottak, mint a nyári Parkos koncerten, így az sem unatkozott, aki mind a kér eseményen részt vett.



Meglepetéssel is előrukkolt a zenekar, az Adjon, az ég című számban a Legyél Te is rocksztár győztese, Forró Imre váltotta Fejes Tamást a dobok mögött. A fiatal dobos minden bizonnyal életre szóló élménnyel lett gazdagabb, már csak azért is, mert a Tankcsapda hihetetlenül jó fej közönsége percekig éltette a dal végén. [2023.10.02.]