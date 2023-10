Csütörtokön kezdődött a 12. Szemrevaló Filmfesztivál

Október 5-én, csütörtökön 19 órakor a budapesti Művész moziban Christian Petzold az idei Berlinalén Ezüst Medve díjat és a zsűri nagydíját nyert Tűzvörös égbolt című alkotása nyitotta a 12. SZEMREVALÓ |SEHENSWERT FILMFESZTIVÁLt. A vetítés után a közönség találkozhatott Langston Uibel főszereplővel. A Goethe Institut, az Osztrák Kulturális Fórum és a Svájci Nagykövetség közös rendezvénye 10 napon át a német nyelvterület legfrissebb filmjeiből ad ízelítőt, ezúttal is eredeti nyelven, magyar felirattal. Idén 11 filmet vetítenek, köztük több, a Berlinalén, a Német és a Bajor Filmdíjon méltatott alkotást. Tíz alkotóval és szakértővel lesz közönségtalálkozó. Később Debrecenben, Szegeden, Pécsett és új helyszínként Veszprémben is vetítik a fesztivál legjobb filmjeit.

Langston Uibel (született 1998-ban Londonban) brit–német színész. Első szerepét tíz évesen játszotta a The String Puppet (Marionett) című rövidfilmben, amelyet 2008-ban a Berlinalén mutattak be. A Menedék című filmmel már fiatalon sikerült számára az áttörés. Nemzetközi hírnévre A másik út, a Hogyan adjunk el drogokat a neten (villámgyorsan) és a Dogs of Berlin (Berlin kutyái) című Netflix-produkciókkal tett szert. Ez év elején Langston Uibel visszatért a Berlinaléra. Februárban a 73. Berlinale versenyében volt a Tűzvörös égbolt világpremierje. Christian Petzold új filmje Langston Uibellel az egyik főszerepben elnyerte az Ezüst Medvét, a Zsűri Nagydíját, és április 20-án szerte Németországban játszani kezdték a mozik. Ugyancsak idén Langston Uibel a színházban is bemutatkozott: szeptembertől a Barbara Frey által rendezett Szentivánéji álomban látható a Burgtheaterben.





Október 6-án három film is műsoron lesz. 18 órakor – és október 8-án 20 órakor - Az Alma és Oskar című dráma Oskar Kokoschka és Gustav Mahler özvegye, az öntörvényű és ambiciózus Alma Mahler destruktív szerelmét tárja a nézők elé. 18 órakor a Bunuel teremben – és 10-én 20 órakor - az önéletrajzi ihletésű Nap és beton című dráma négy tizenöt éves tinédzser drogokkal, bandaháborúkkal és családi pokollal terhelt életét követi. A film a Walter Gropius tervezte, 18.500 lakásos nyugat-berlini lakótelepen játszódik, mely a 80-as évek óta a város szociális gyújtópontja. 20 órakor – és 15-én 18 órakor - Németország idei Oscar-nevezettje, a 73. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon két, a Német Filmdíjon pedig számos további díjat nyert alkotása, A tanári szoba lesz látható. Egy lopási ügy kapcsán a tanári szoba a hatalmi viszonyok laboratóriumává változik, míg a gyerekek között is egyre nő a feszültség.

Október 7-én 18 órakor A mindenki az időjárásról beszélget egy elsőgenerációs keletnémet értelmiségi nő kalandjait mutatja az ismerősen idegen környezetben, szabadság és kényszerek között, vidéken és a nagyvárosban. (Október 13-án a 20 órai vetítés után Király Edit irodalmár-fordítóval lesz beszélgetés.)

Dr. Király Edit az ELTE BTK Német Irodalom és Kultúra Tanszék docense. Kutatási területe: irodalmi topográfiák, utirajz, XIX. és XX. századi németnyelvü irodalom, német-magyar kapcsolattörténet. Regények és filozófiai szövegek fordítója.

20 órakor – és 10-én 20 órakor - az Aranyéveink – Végül újrakezdjük? lesz műsoron. Egy frissen nyugdíjba vonuló házaspár újrakezdésének története bájos humorral, mély együttérzéssel, könnyedséggel beszél fontos kérdésekről. A vetítés után a magyar származású, és többek között Budapesten is tanult svájci rendezővel, Barbara Kulcsarral találkozhat a közönség.

Kulcsár Barbara 1971-ben Zürichben született, svájci és magyar állampolgársággal rendelkezik. Egy Buenos Airesben, a Liceo Victor Mercante La Platában végzett tanulmányokkal töltött év után Zürichben érettségizett. Vendéghallgató volt a Színitanoda színművészeti iskolában Budapesten, spanyol irodalmat tanult a Barcelonai Egyetemen, valamint szociológiát és filmtudományt a Zürichi Egyetemen. Filmes tanulmányait a zürichi Művészeti Egyetemen (ZHdK) szerzett diplomával és támogatási díjjal zárta le. Már a Blush című diplomafilmjével is több díjat nyert. A Zu zweit című játékfilmmel debütált, amellyel 2010-ben elnyerte a Zürichi Filmdíjat. Zwiespalt című tévéjátékfilmjéért 2017-ben a Német Színművészeti Akadémia tévéfilm-díját kapta. Aranyéveink című játékfilmje óriási közönségsiker volt Svájcban.

Október 8-án 18 órakor - és 14-én 18 órakor - vetítik az Anima – Apám ruhái című, többszörösen díjnyertes német dokumentumfilmet. Igaz történet családi titkokról, a nemi és társadalmi identitás kérdéseiről. A filmet követően Zsirka Hella, a Háttér Társaság munkatársa lesz a vendégünk.

Zsirka Hella első egyéni vállalkozását 19 évesen indította pénzügyi területen, később egy saját üzlettel folytatta a kereskedelmi szférában. 2021 nyarán kezdett el komolyabban foglalkozni az LMBTQI aktivizmussal, mint az “Én is ember vagyok” című kampány egyik arca. 2021 novembere óta dolgozik a Háttér Társaságnál, kezdetben mint irodavezető, majd később ügyvivőként és operatív vezetőként. Elsősorban a szervezeti működés belső optimalizálásával foglalkozik, HR tevékenységekkel, továbbá cégeknek és szakembereknek szóló szemléletformáló képzések tartásával. Transz aktivistaként szívügye a transznemű emberek láthatóságának növelése, életminőségük javítása, illetve a közösséggel kapcsolatos információk becsatornázása a többségi társadalomba."

Október 9-én 19 órakor – és 13-án 18 órakor - a Sisi és én lesz látható, melyben Sisi és új, magyar társalkodónője saját törvényeik szerint élnek a korfui villában. A film a Sisi-mítosz vad változata, melyben Susanne Wolff és Sandra Hüller nyújtanak parádés alakítást. A vetítés után közönségtalálkozó lesz Frauke Finsterwalder rendezővel, aki ezért a munkájáért a 2023-as Bajor Filmdíjon a legjobb rendező díját vehette át.

Frauke Finsterwalder 1975. december 15-én született német filmrendező és forgatókönyvíró. Számos rövidfilmet és dokumentumfilmet rendezett. A Finsterworld című játékfilmmel debütált 2013-ban. Második játékfilmjéért, a 2023-ban bemutatott Sisi és én-ért Bajor Filmdíjjal jutalmazták a legjobb rendező kategóriában.

Október 10-én 18 órakor – és 15-én 18 órakor - a bécsi alternatív zene felvirágzásáról szóló, szórakoztató, felvillanyozó és költői doku-musical, a Vienna Calling pereg. A vetítés után Franz Hergovich és Podlovics Péter zenei szakértőkkel találkozhat a közönség.

Franz Hergovich a 80-as évek végén kezdett el bécsi lemezboltokban és DJ-ként dolgozni, majd különböző bécsi helyszínek koncertszervezőjeként tevékenykedett. 1996 és 2008 között a Soul Seduction Distribution forgalmazó céget vezette. A mica – music austria-nál 2008 óta pop, rock és elektronikus zenei szakreferens és projektmenedzser, 2011 óta ügyvezető igazgatóhelyettes. Társalapítója a mica - music austria és az Osztrák Zenei Alap közös kezdeményezésének, az Austrian Music Exportnak. 2010-2013 között az EMO (Európai Zenei Hivatal) titkára, 2012-13-ban az IAMIC (International Association of Music Information Centres) elnökségi tagja, 2011-2015 között a MICA - Music Promotion Agency GmbH ügyvezető igazgatója. Jelenleg az EMEE (European Music Exporters Exchange), az európai zenei export irodák hálózatának elnökségi tagja. 2020 óta a Musik und Kunst bécsi egyetem (MUK) oktatója.

Podlovics Péter 1985 óta foglalkozik koncertszervezéssel, zenekarok menedzselésével.

Bár már 1990-óta számos nemzetközi produkció Magyarországra hozásában részt vett (Orszáczky Jackie, Jack Bruce, UK Subs stb) igazán a kilencvenes évek második felétől lett domináns a promóteri munkássága. Éveken át közreműködött a Budapesti Tavaszi és Őszi Fesztivál programjában, a Világsztárok a Millenárison sorozatban valamint az MTA előtt évente megrendezett Hídünep szervezésében.

Aktívan részt vesz a 2023-as Európa Kulturális Fővárosa projektben, tavasszal egy négy napos Bluesfesztivált, ősszel pedig egy hasonlóan négy napos Jazz fesztivált szervez Veszprémben

Az A38 indulásától évekig a hajó egyik külsős programszervezőjeként dolgozott. A MÜPA legelső könnyűzenei koncertje, Barbara Hendricks fellépése is a nevéhez fűződik.

Az 1990 óta eltelt időben rengeteg nemzetközi produkció magyarországi létrehozásában működött közre.

ref: George Benson, Maceo Parker, Joe Bonamassa, Eric Burdon, De Phazz, Blind Boys of Alabama, Buena Vista Social Club, Jack Bruce, Bill Wyman, Tommy Emmanuel, Vienna Art Orchestra, Cari Cari, John McLaughlin, Stanley Clarke, Mezzoforte, Deep Purple, Incognito, Russkaja, Candy Dulfer, Johnny Winter, Los Lobos, Electro Deluxe, Marcus Miller, Tower of Power, Tito & Tarantula, Living Colour, Rhoda Scott stb.

A nemzetközi produkciók mellett számos zenekar menedzsereként továbbra is aktív (Co Lee, Európa Kiadó, Braindogs Ripoff Raskolnikov stb.) ezek közül többen a mai napig is rendszeresen koncerteznek Magyarország határain kívül is.

2007-ben a zenekar felkérésére újra elvállata a Quimby menedzseri feladatait. Az együttműködésük során történt a zenekar két Aréna koncertje, a Sziget nulladik napján nekik dedikált Quimby Csodaországban programsorozat és ennek az időszaknak a mérlege számos arany-, és platinalemez. Hasonlóan sikeres volt az Ivan and the Parazol menedszereként eltöltött hét év is.

2016-ban újra létre hívta lemezkiadóját, XLNT Records néven adnak ki albumokat (Európa Kiadó, Ripoff Raskolnikov, Frenk, Csaknekedkislány, Braindogs stb.)

Alapító tagja a ZEME – Menedzserek Egyesületének és jelenleg tagja a Hangfoglaló program kollégiumának.

Hobby szinten vintage gitárokat és erősítőket gyűjt.

Október 11-én 18 órakor – és 15-én 20 órakor - A felső szomszédok című vígjátékban a címszereplők pikáns ajánlatot tesznek, ami próbára teszi Anna és Thomas egykor halhatatlannak tartott szerelmét.

Október 12-én 19 órakor – és 14-én 18 órakor - vetítik A róka című alkotást. Adrian Goiginger rendező dédapjának igaz története világszerte több mint 100 díjat nyert. A második világháború elején a zárkózott fiatal katona egy sebesült rókakölyökre bukkan, amit meggyógyít és magával visz a megszállt Franciaországba. A vetítés után a közönség találkozhat a rendezővel, valamint Simon Morzé és Adriane Grzadziel főszereplőkkel. A film 2024 áprilisában kerül a hazai mozikba.

Adrian Goiginger 1991-ben született Salzburgban. Érettségi után 2012-ben két kollégájával együtt megalapította a 2010 Entertainment filmgyártó céget, ahol rendezőként és forgatókönyvíróként rövidfilmek, reklámfilmek, imázsfilmek és zenei videók készítéséért felel. 2013-tól a baden-württembergi Filmakadémián tanult díszlettervezést. Klang der Stille és Milliardenmarsch című rövidfilmjeit világszerte számos fesztiválon vetítették, több díjat is nyertek. 2017-ben Gerrit Klein producerrel megalapította a Giganten Film produkciós céget Ludwigsburgban. A lehetséges világok legjobbika című első mozifilmjét a 2017-es Berlinalén mutatták be, ahol elnyerte a Kompass Perspective-díjat. A film világszerte több mint 100 díjat nyert (köztük az Osztrák Filmdíjat 5 kategóriában), Ausztriában több mint 100 000 nézője volt. A róka is követte ezt a sikert, több mint 130 000 jegyet váltottak rá Ausztriában.

Simon Morzé 1996-ban született Bécsben Petra Morzé és Stefan Matousch színészek gyermekeként. Kilencéves kora óta áll kamera előtt. Legutóbbi nagyobb filmjei voltak: Einer von uns, A trafikos és A róka.

Adriane Grzadziel A Cours Florent-en folytatott tanulmányai után első szerepét és egyben a női főszerepet a Toute Premiere Fois (2014) című francia játékfilmben kapta. A film 2015-ben elnyerte a Festival de l'Alpe d'Huez nagydíját. A következő évben fontos mellékszerepeket kapott a France 4 sorozatában, a Dead Landes-ban és a Missions-ben, az első francia sci-fi sorozatban. A Missions-t az OCS gyártotta, és többek között a BBC4, az RTL és az AMC is sugározta. 2019-ben Eric Judor Platane című sorozatának (Canal Plus) harmadik évadában az egyik női főszerepet alakította, valamint a Séction de Recherches (TF1) egyik epizódszereplője volt. Szerepelt még többek között a Legendák hivatala, a La Troisième Guerre, az Embrasse-moi című filmekben, sorozatokban. 2021 óta a francia mellett német nyelvterületen is dolgozik.

[2023.10.05.]