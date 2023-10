Fotókiállítással emlékezik Melis Györgyre az Operaház Születésének centenáriuma alkalmából Melis György 100 arca címmel nyílt fotókiállítás a Magyar Állami Operaház Vörös Szalonjában, mely megidézi a kivételes művész gazdag pályafutását - tájékoztatta az Operaház az MTI-t hétfőn. "Melis György a II. világháborút követő fél évszázad meghatározó operaénekese volt, aki jellegzetes hangját, mintaszerű szövegmondását egyszer hallotta, sohasem felejti. Igazi énekesszínészként kiválóan maszkírozható arccal, remekül öltöztethető sudár termetével azok figyelmét is felhívta magára, akik nem voltak az Operaház vagy a Erkel Színház rendszeres vendégei" - írták a közleményben. Mozart és bel canto figurái - többek közt Don Giovanni, Almaviva (Figaro házassága), Don Pasquale, Enrico (A csengő) - közt éppúgy otthonosan mozgott, mint a nagy Verdi-hősök - például Falstaff, Macbeth, Nabucco, Amonasro (Aida), Jago (Otello), Posa márki (Don Carlos) Renato (Az álarcosbál) - kosztümjeiben - tették hozzá.



"Generációjának legizgalmasabb Kékszakállú hercegeként megfordult a milanói Scala színpadán éppúgy, mint a Walter Felstenstein vezette Komische Oper Berlinben Don Giovanniként. De sokak számára nyújtott emlékezetes alakítást Háry János vagy János vitéz szerepében, operettekben, sőt, az opera berkein kívül opera- és prózai filmszínészként és nótaénekesként is" - idézték fel.



Melis György emlékét több könyv, számos rádió-, lemez- és tv-felvétel őrzi, 1949 és 2005 között csak az Operaházban 90 produkció 68 különböző szerepében több mint 2200 estén szolgálta a közönséget.



Az évforduló alkalmából a nagy magyar bariton ezer arcából száz portét idéz meg a Karczag Márton kurátor által jegyzett kiállítás a Vörös Szalonban.



