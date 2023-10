Novembertől őszi turnéra indul az AWS és van itt egy másik jó hír... Öt éves az AWS Fekete Részem albuma, amivel nagyon sokan ismerték meg őket, és amelyért a nyár végi Barba Negrás koncerten dupla platinalemezt vehetett át a zenekar. “Az elmúlt egy év nagyon intenzíven telt. Rengeteg munka volt újra felvenni azt a ritmust, amit amúgy elvártunk magunktól, így kicsit el is feledkeztünk arról, milyen státuszban állhat a lemez. Ezért is érte meglepetésként az egész zenekart, amikor a Barba Negrás koncert végén átadásra kerültek a platinák. Nagyon megható pillanat volt, hálásak vagyunk mindenkinek, aki azzal támogat minket, hogy megvásárolja fizikai vagy digitális formában a zenénket.” - nyilatkozta Brucker Bence a banda gitárosa. 2023 sok mindent tartogatott már eddig is a zenekarnak, januárban mutatkozott be Stefán Tamás, az új AWS frontembere, akivel azóta kiadtak egy kislemezt, olyan dalokkal, mint az Odaát, a 2359, és a Ketten Képzeletben. Tavaszi teltházas vidéki klubturnéjukat a Budapest Parkban zárták több ezer ember előtt, nyáron pedig visszatértek Magyarország összes jelentős fesztiváljának nagyszínpadaira. Augusztusban a Siklósi Örs Emlékalapítvánnyal közösen megrendezték az első AWS Tábort, ahonnan a visszajelzések alapján mindenki életre szóló élményekkel tért haza. Október 28-án Londonban, a legendás The Underworld Clubban koncerteznek a Lazarvs társaságában. Novemberben országjáró őszi turnéjuk részeként a következő városokban láthatjuk őket: 11.24. Kecskemét // Ápoló

11.25. Kaposvár // Hangár

12.01. Budapest // Dürer Kert

12.09. Debrecen // Roncsbár

12.15. Tatabánya // Roxxy

12.16. Szombathely // Végállomás

Mindeközben teljes gőzzel dolgoznak új lemezükön, amit a jövő év első felében várhatunk. December 1-én pedig az újranyitott Dürer Kert Nagytermében zárják az évet és ünneplik meg az új felállás első évfordulóját.