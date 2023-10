Kapcsolatok • Ákos (Kovács Ákos) Ákos új dallal érkezett és egy jó hírt közölt Vadonatúj szerzeménnyel érkezett Ákos, mellyel egy időben bejelentette, hogy reményei szerint jövőre új albummal érkezik. A beharangozó felvétel az „Ember maradj” címet viseli. A Kossuth-díjas magyar énekes-dalszerző tavaly ősszel adott ki utoljára lemezt „Magunk maradtunk” címmel, mely az előadó első filmzenei albuma is egyben. A kiadvány Ákos szintén első kisjátékfilmjéhez készült, melynek forgatókönyvét ő maga írta két korábbi novellájából -– A taxis és a Magunk maradtunk –, melyek az ’Ezt nem lehet megúszni’ (2021) című novelláskötetében szerepelnek. A most debütált „Ember maradj” egy ízig-vérig Ákos dal lett. A fontos üzenettel és mély mondanivalóval rendelkező, elgondolkodtató dalszöveget az énekes védjegyévé vált pop-rock hangzás emeli ki. Az új zene egy szöveges videóval együtt jelent meg, melyben Ákos a színpadon ülve egyedül, egy szál gitárral adja elő az ember szíve közepébe találó felvételt. Nagyszabású jubileumi koncerttel zárja az idei évet Ákos ’Harminc év’ címmel, mely 2023. december 16-án lesz a Papp László Budapest Arénában. A három évtized munkásságát átfogó produkció egy akusztikus jellegű, több műfajt is felvonultató és – rendhagyó módon – ültetett koncert lesz, mely az énekes első szólóalbumától, a ’Karcolat’-tól kezdve mutatja be eddigi nagyívű pályafutását. [2023.10.26.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Kőmüvest keresek szolgáltatás [2023.10.26.]

